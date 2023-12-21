Экс-главе департамента градостроительства Самары Сергею Шанову вынесли приговор

Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему руководителю департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Шанова обвиняли по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Ранее прокуратура посчитала, что чиновник незаконно возместил из бюджета свои затраты на поездку за рубеж. По распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной Шанов поехал в служебную командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. Следствие полагало, что по возвращении в Россию он незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей.

После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения и вернуть деньги в бюджет, но администрация города проигнорировала требование. После этого на сотрудников мэрии возбудили уголовные дела.

Кроме того, Сергею Шанову вменили злоупотребление полномочиями. А именно то, что он утвердил на новую должность свою знакомую, ставшую затем супругой, и неоднократно выплачивал ей из бюджета необоснованные премии. Общая сумма ущерба, по мнению правоохранителей, составляет 665 тыс. рублей.

В итоге суд назначил экс-чиновнику штраф.