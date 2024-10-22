Нескольких самарских чиновников уволили после проверки

В муниципальном предприятии Самары "Ремжилуниверсал" новый директор. Согласно открытым данным, в октябре им стал Геннадий Журавлев. При этом должность покинул Алексей Осипов. Ранее Осипов подпал под уголовное дело.

Напомним, в отношении Осипова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Известно, что уголовное дело возбудили сотрудники СУ СКР по Самарской области. Далее по решению прокуратуры расследование передали в отдел полиции Железнодорожного района Самары. По мнению источников, расследование связано с "мертвыми душами" и некорректным расходованием средств.

При этом, согласно ответу департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары депутату Госдумы Михаилу Матвееву, в сентябре был рассмотрен депутатский запрос о противоправных действиях руководителя МП Осипова. В ходе рассмотрения запроса проверялся департамент управления имуществом. В итоге в ДУИ направили информацию о выявленных недостатках в антикоррупционной деятельности для устранения. После этого были прекращены трудовые отношения с Осиповым, а также сотрудниками по фамилиям Овчинников, Резников, Стародубцева, Ещенко, Татьянина.



"Трудоустройство Шанова С.Н. на должность заместителя директора МП г.о.Самара "Ремжилуниверсал" не противоречит требованиям действующего законодательства", - указано также в ответе на запрос.



По данным источников, речь идет о бывшем главе департамента градостроительства Самары Сергее Шанове. Шанова обвиняли в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и одной растрате. Прокуратура считала, что чиновник незаконно возместил из бюджета свои затраты на поездку за рубеж. По распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной Шанов поехал в служебную командировку в Объединенные Арабские Эмираты с целью участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. Следствие полагало, что по возвращении в Россию он незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей. Материалы дошли до судов.