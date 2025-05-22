Сельчанин из Самарской области угрожал полиции топором

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Клявлинский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело 45-летнего местного жителя, которого обвиняли в угрозах представителю власти. Об этом сообщает региональная прокуратура.