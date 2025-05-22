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Суды Происшествия

Сельчанин из Самарской области угрожал полиции топором

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клявлинский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело 45-летнего местного жителя, которого обвиняли в угрозах представителю власти. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2025 г. ранее судимый мужчина угрожал топором полицейским, проводившим профилактический обход. Дебошира обезвредили и задержали.

Суд назначил ему год и 10 дней лишения свободы в колонии общего режима.

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