Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле с нарушением жилищных прав ветерана труда из Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о нарушении жилищных прав ветерана труда из Тольятти, сообщает информцентр СК РФ.
Напомним, жительница Тольятти, являющаяся почетным работником образования РФ и ветераном труда, с 1989 г. стояла в очереди на улучшение жилищных условий. В 2019 г. ей предложили выплату на приобретение жилья вдвое меньше положенной. А когда тольяттинка отказалась, ее сняли с очереди.
В 2020 г. суд восстановил женщину в очереди на получение социальной выплаты, однако выплату она так и не получила. До настоящего времени жилищные права потерпевшей не реализованы, никто к ответственности не привлечен.
В СУ СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело. Глава СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу.
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.