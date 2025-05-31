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Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле с нарушением жилищных прав ветерана труда из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о нарушении жилищных прав ветерана труда из Тольятти, сообщает информцентр СК РФ.

Напомним, жительница Тольятти, являющаяся почетным работником образования РФ и ветераном труда, с 1989 г. стояла в очереди на улучшение жилищных условий. В 2019 г. ей предложили выплату на приобретение жилья вдвое меньше положенной. А когда тольяттинка отказалась, ее сняли с очереди.

В 2020 г. суд восстановил женщину в очереди на получение социальной выплаты, однако выплату она так и не получила. До настоящего времени жилищные права потерпевшей не реализованы, никто к ответственности не привлечен.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело. Глава СК РФ поручил  и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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