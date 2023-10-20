Ветеран труда из Тольятти 30 лет не может получить выплату на улучшение жилищных условий

Главы СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав ветерана труда из Тольятти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Дело в том, что жительница Тольятти, являющаяся почетным работником образования РФ и ветераном труда с 1989 г. стояла в очереди на улучшение жилищных условий. В 2019 г. ей предложили выплату на приобретение жилья вдвое меньше положенной. А когда женщина отказалась, ее сняли с очереди.
В 2020 г. суд восстановил женщину в очереди на получение социальной выплаты, однако саму выплату она так и не получила.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.