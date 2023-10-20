Ветеран труда из Тольятти 30 лет не может получить выплату на улучшение жилищных условий

Главы СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав ветерана труда из Тольятти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Дело в том, что жительница Тольятти, являющаяся почетным работником образования РФ и ветераном труда с 1989 г. стояла в очереди на улучшение жилищных условий. В 2019 г. ей предложили выплату на приобретение жилья вдвое меньше положенной. А когда женщина отказалась, ее сняли с очереди.

В 2020 г. суд восстановил женщину в очереди на получение социальной выплаты, однако саму выплату она так и не получила.