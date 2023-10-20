16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре арестовали пятерых подозреваемых по делу о драках мигрантов и подростков В Самарской области прокуратура разбирается в конфликте учеников сельской школы Прокуратура: пожар, на котором спасли 35 человек, начался из-за поджога Водитель "Газели" погиб при столкновении с фурой в Самарской области Вступил в силу приговор экс-главе управления капитального строительства Отрадного

Происшествия

Ветеран труда из Тольятти 30 лет не может получить выплату на улучшение жилищных условий

ТОЛЬЯТТИ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главы СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав ветерана труда из Тольятти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Дело в том, что жительница Тольятти, являющаяся почетным работником образования РФ и ветераном труда с 1989 г. стояла в очереди на улучшение жилищных условий. В 2019 г. ей предложили выплату на приобретение жилья вдвое меньше положенной. А когда женщина отказалась, ее сняли с очереди.

В 2020 г. суд восстановил женщину в очереди на получение социальной выплаты, однако саму выплату она так и не получила.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5