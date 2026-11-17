Нецензурные выражения тренера после неудачных соревнований записали на видео и выложили в Интернет.
"Иди сюда, по роже дам", "я вас возить больше не буду", "микробы чертовы", "мамаши, наверное, писать будут" и другие "чудесные" фразы вместе с матерными выражениями и обзывательствами звучат на видео от тренера по сумо. Видео засняли его воспитанники и выложили в соцсети. Сообщается, что тренер - из Красноярского района Самарской области и ругался в автобусе на детей, поскольку они плохо выступили на соревнованиях. На публикации тут же появился отклик: в паблики пришло письмо с требованием удалить запись и заявлением, что тренер просто ругался на другого водителя.
Комментаторы тоже отреагировали на оправдания: "Он говорит - "Я вас возить не буду". Кому он говорит? Какому водителю? Во множественном числе, что ли, водитель образовался?"
Мы обратились за разъяснениями в полицию. В ГУ МВД по Самарской области ответили, что разбираются в происходившем.
"В настоящее время полицейскими Отдела МВД России по Красноярскому району по выявленной публикации в Интернете проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в областном полицейском главке.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru