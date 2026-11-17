Нецензурные выражения тренера после неудачных соревнований записали на видео и выложили в Интернет.

"Иди сюда, по роже дам", "я вас возить больше не буду", "микробы чертовы", "мамаши, наверное, писать будут" и другие "чудесные" фразы вместе с матерными выражениями и обзывательствами звучат на видео от тренера по сумо. Видео засняли его воспитанники и выложили в соцсети. Сообщается, что тренер - из Красноярского района Самарской области и ругался в автобусе на детей, поскольку они плохо выступили на соревнованиях. На публикации тут же появился отклик: в паблики пришло письмо с требованием удалить запись и заявлением, что тренер просто ругался на другого водителя.

Комментаторы тоже отреагировали на оправдания: "Он говорит - "Я вас возить не буду". Кому он говорит? Какому водителю? Во множественном числе, что ли, водитель образовался?"

Мы обратились за разъяснениями в полицию. В ГУ МВД по Самарской области ответили, что разбираются в происходившем.

"В настоящее время полицейскими Отдела МВД России по Красноярскому району по выявленной публикации в Интернете проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в областном полицейском главке.