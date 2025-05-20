Бывшего преподавателя ТГУ отправили в колонию за взятки

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 44-летнему бывшему доценту ТГУ, которого обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С октября 2020 г. по декабрь 2022 г. доцент кафедры "Энергетические машины и системы управления" института машиностроения получил от четырех студентов в сумме 200 тыс. рублей. За это преподаватель должен был засчитать им практику и выставить хорошие оценки.
Суд приговорил экс-сотрудника университета к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, также его на три года лишили права преподавать. Помимо этого, в доход государства изъяли 56,5 тыс. руб., найденные при обыске.
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