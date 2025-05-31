Замглавы самарской "скорой" рассказала о летнем сезоне, детском травматизме и необходимости уступать дорогу скорой помощи

Лето — горячий сезон не только по погоде, но и по количеству дорожных происшествий, в том числе с участием детей. В это время службы экстренного реагирования работают на пределе. Но даже когда счет идет на секунды, кареты скорой помощи оказываются в ловушке городских пробок. К сожалению, часто причиной задержек становится не незнание правил, а сознательное нежелание водителей уступать дорогу. О новой инициативе, которая поможет изменить эту ситуацию, рассказывает Елена Штанько — заместитель директора ГБУЗ "Самарская городская станция скорой медицинской помощи" по оперативной работе.

— Елена Сергеевна, в России обсуждают ужесточение правил дорожного движения в части приоритета спецтранспорта. А в Самаре недавно прошло мероприятие "Маяк". Что за акция и с чем она связана?

— Акция "Маяк" проводится регулярно. Это встреча инспекторов ГИБДД с водителями, в том числе с нашими, водителями скорой помощи. На этих встречах обсуждаются актуальные вопросы, читаются лекции — как правильно уступать дорогу, как вести себя на дороге в сложных ситуациях. Это особенно важно сейчас, когда участились ДТП с участием машин скорой помощи. Только за последние полторы недели — несколько случаев. Везде в машине находился пациент. И если происходит авария, то нам нужно срочно отправлять другую бригаду, перекладывать пациента — это огромная волокита и потеря времени, а у нас каждая минута на счету.

— Люди не уступают дорогу?

— К сожалению, да. Несмотря на включенные проблесковые маячки, на звуковые сигналы. В сети даже публиковали видео, где водитель принципиально не уступал скорой помощи. Сейчас за это предусмотрен штраф до 5 тыс. руб., и сотрудники ГИБДД вместе с нами выходят в рейды — проверяют, как водители реагируют на машины экстренных служб.

Ведь каждая минута может спасти жизнь. Мы обязаны укладываться в норматив с момента вызова до прибытия на место. А вызовов у нас много. И если машина скорой помощи попадает в ДТП — а это тоже бывает, были даже перевороты, не дай бог — это не только риск для наших сотрудников, но и серьезная угроза для пациента.

— Сейчас лето, начинается активный сезон. Есть ли изменения в статистике вызовов?

— Да, сезонность чувствуется. Я специально подняла статистику только за май. За месяц — 298 пострадавших в ДТП. Из них 57 — дети. Это серьезная цифра.

Самые маленькие чаще всего попадают в ДТП как пассажиры — при столкновениях автомобилей. В возрасте от 6 до 12 лет — это в основном велосипедисты. Дети без присмотра, на проезжей части, на нерегулируемых переходах. Я как мама не представляю, как можно отпустить восьмилетнего ребенка кататься по дорогам. После 12 лет добавляются мотоциклы, электросамокаты, квадроциклы. То есть дети осваивают средства передвижения, которые к детским уже не относятся. А надзора со стороны родителей нет.

— То есть основная причина — это родительская беспечность?

— Именно. Мы часто слышим, что дети сейчас под тотальным контролем. Но летом контроль пропадает. Городская статистика показывает, что основная масса детских ДТП происходит именно в Самаре, а не в области. Где-то ребенок перебежал дорогу, где-то врезались в дерево, где-то в столб. И, несмотря на то что в школах постоянно проводятся занятия по безопасности, дети все равно страдают. Хорошо, что серьезных травм немного — в основном испуг, ушибы, переломы конечностей. Но бывают и тяжелые случаи…

— Что делать свидетелям ДТП, особенно если пострадали дети? Как правильно действовать?

— Прежде всего — безопасность самого свидетеля. Если есть разлив топлива или пожар, нужно немедленно отойти от места происшествия. Далее — звонить по номеру 112, чтобы на место приехали все экстренные службы сразу. Если нужна только скорая помощь — звоните 103. Очень важно точно указать, где вы находитесь: адрес, перекресток, ориентиры. Важно дождаться бригаду и остаться на месте — если вы вызываете скорую, вы должны быть на связи. Сейчас информация передается бригаде на планшет, а не по рации, как раньше. Если мы не можем найти место происшествия, диспетчер будет звонить тому, кто вызвал. Если человек уже уехал — это огромная проблема.

— А если хочется помочь — стоит ли трогать пострадавшего?

— Лучше не трогать. Это самое главное. Если есть подозрение на травму позвоночника — любое движение может оставить человека инвалидом. Эвакуация пострадавших проводится с применением специальных щитов, с соблюдением четких алгоритмов. Это не "подхватить подмышки и утащить". Особенно если речь о ДТП. Не трогайте. Сохраняйте с человеком контакт, говорите с ним, дождитесь профессионалов.

— Вернемся к детям. На ваш взгляд, что должно измениться, чтобы уменьшить количество травм на дорогах?

— Родительский контроль. Прежде всего. Я всегда мысленно ставлю себя на место родителей пострадавших детей — и не понимаю, как можно так отпускать ребенка. Велосипед, самокат, мопед — это не игрушка. Это транспорт. А значит, ребенок должен быть под присмотром. Сейчас очень часто мы видим, как дети делают что хотят — а взрослые не смотрят. Это путь к трагедии.

И еще раз подчеркну: и дети, и взрослые должны понимать важность уважения к спецтранспорту. Это не просто "помеха" на дороге — это вопрос жизни и смерти.