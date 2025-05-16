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Суды Происшествия

В Самарской области полицейскую начальницу осудили за закрытие уголовного дела

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 63 регионе вступил в силу приговор в отношении начальника отдела дознания районного отдела МВД за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба облсуде.

"Согласно материалам дела, начальник отдела дознания районного отдела МВД России Самарской области Е., знала о наличии в уголовном деле, возбужденном по факту хищения самоката "Лимит Про Скутерс", сведений о причастности лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, а также о том, что по делу все необходимые процессуальные и следственные действия, направленные на установление истины по уголовному делу и привлечение лица, совершившего преступление, не проведены. Используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, она дала указание подчиненному дознавателю приостановить предварительное расследование в связи с отсутствием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", — сообщает облсуд.

В итоге дело приостановили. А когда сроки давности истекли, начальница дала подчиненным указание дело и вовсе закрыть. 23 сентября 2022 г. дело закрыли.

"В результате действий Е. грубо нарушены права потерпевшей и основополагающие принципы уголовно-процессуального законодательства", — отмечают в облсуде.

Как сообщают служители Фемиды, Центральный районный суд Тольятти 26 декабря 2024 г. приговорил по ч. 1 ст. 285 УК РФ теперь уже бывшую сотрудницу полиции к полутора годам лишения свободы. Это наказание заменили на полтора года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства из зарплаты с лишением права занимать определенные должности на то же время. Облсуд изучил жалобы осужденной и адвоката и оставил приговор в силе.

Согласно информации официального сайта суда Центрального района Тольятти, речь идет про Инессу Евграфову.

По информации телеграм-каналов, женщина ранее "проводила с юношами и девушками доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, рассказывала о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции".

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