В Тольятти организатора наркопритона осудили условно на 1,3 года

В Самарской области вступил в законную силу приговор местному жителю, обвиняемому в организации притона. В ходе предварительного следствия было установлено, что тольяттинец предоставлял квартиру своим знакомым для употребления наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В феврале полиция Комсомольского района Тольятти получила информацию о том, что ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков 39-летний мужчина предоставляет свою квартиру на ул. Механизаторов наркозависимым для употребления ими запрещенных веществ.

По указанному адресу полицейские нашли и изъяли одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанный признал вину и "активно способствовал расследованию преступления". Он сообщил, что с октября 2024 года по февраль 2025 года предоставлял помещение своим знакомым для употребления наркотических средств.

Ему предъявили обвинение по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Комсомольский районный суд Тольятти приговорил мужчину к условному наказанию в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца. Кроме того, преступник обязан судом пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Приговор вступил в законную силу.