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Суды Происшествия

Самарец получил полгода исправительных работ за незаконный вылов раков

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за незаконный вылов раков осужден местный житель, сообщает региональное ГУ МВД.

Как следует из материалов уголовного дела, весной прошлого года на территории Волжского района, в ходе проведения профилактических мероприятий, участковые уполномоченные полиции пресекли незаконную добычу водных биоресурсов.

По данным дознавателей, злоумышленник находился на территории озера Окунев Садок, являющегося местом обитания и размножения раков. Используя запрещенные орудия лова — многозаходную ловушку и сеть "косынку", мужчина осуществил незаконный вылов раков, в период, когда это делать было запрещено.

Когда к нарушителю подошли сотрудники полиции, он в присутствии понятых достал орудие лова из воды, в которое попала 31 живая особь. После пересчета и фиксации нарушения все раки были выпущены в естественную среду обитания. Полицейскими установлено, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более семи тысячи рублей.

Задержанный пояснил, что знал о запрете на вылов раков в данный период, однако переступил закон ввиду материальных трудностей.

По информации полицейских, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот взрывчатых веществ, в настоящее время нигде не работает.

Возбужденное отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) с утвержденным обвинительным актом направлено в суд.

Мировой суд судебного участка Волжского судебного района Самарской области доказательства, собранные в процессе дознания, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ, с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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