В Самаре крупные сроки получили производители "синтетики"

Самарский областной суд вынес приговор троим мужчинам, которых признали виновными в производстве и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2024 г. обвиняемые за несколько месяцев организовали нарколабораторию в шатре около с. Климовка Шигонского района, а потом за 10 дней изготовили около 5,4 кг синтетического наркотика.
Суд приговорил мужчин к срокам от 16 с половиной лет до 17 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфисковали их автомобиль.
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