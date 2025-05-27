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Суды Происшествия

В Самаре крупные сроки получили производители "синтетики"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор троим мужчинам, которых признали виновными в производстве и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2024 г. обвиняемые за несколько месяцев организовали нарколабораторию в шатре около с. Климовка Шигонского района, а потом за 10 дней изготовили около 5,4 кг синтетического наркотика.

Суд приговорил мужчин к срокам от 16 с половиной лет до 17 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфисковали их автомобиль.

Гид потребителя

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