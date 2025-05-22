Мужчина, изнасиловавший и убивший двухлетнюю девочку в Чапаевске, получил пожизненное

Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу об изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в Чапаевске. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 11 августа 2024 г. в больницу доставили двухлетнюю девочку без сознания и с многочисленными травмами, от которых она в итоге скончалась. На следующий день правоохранители задержали 36-летнего ранее судимого соседа семьи убитой.

По версии следствия, девочка на короткое время осталась без присмотра во дворе частного дома. В это время пьяный сосед увел ребенка в заброшенный дом, избил и изнасиловал.

Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста"), п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием").

Группу гособвинителей на процессе возглавлял зампрокурора области Дмитрий Цымлов.

В итоге суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, первые шесть лет он проведет в тюрьме.