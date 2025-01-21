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Преступления Происшествия

В суд ушло уголовное дело об изнасиловании и убийстве двухлетнего ребенка в Чапаевске

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске отправили в суд громкое уголовное дело об изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, 11 августа 2024 г. в больницу доставили двухлетнюю девочку без сознания и с многочисленными травмами, от которых она в итоге скончалась. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого - 36-летнего ранее судимого соседа семьи убитой.

По версии следствия, девочка на короткое время осталась без присмотра во дворе частного дома. В это время пришел пьяный сосед, увел ребенка в заброшенный дом, избил и изнасиловал.

Уголовное дело возбудили по п. "в, д, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление") и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"). Экспертиза признала мужчину вменяемым.

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