В суд ушло уголовное дело об изнасиловании и убийстве двухлетнего ребенка в Чапаевске

В Чапаевске отправили в суд громкое уголовное дело об изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 11 августа 2024 г. в больницу доставили двухлетнюю девочку без сознания и с многочисленными травмами, от которых она в итоге скончалась. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого - 36-летнего ранее судимого соседа семьи убитой.
По версии следствия, девочка на короткое время осталась без присмотра во дворе частного дома. В это время пришел пьяный сосед, увел ребенка в заброшенный дом, избил и изнасиловал.
Уголовное дело возбудили по п. "в, д, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление") и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"). Экспертиза признала мужчину вменяемым.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?