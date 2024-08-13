Александр Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и убийстве ребенка в Чапаевске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве и изнасиловании ребенка в Самарской области.
Напомним, 11 августа в больницу доставлена двухлетняя девочка в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями, от которых скончалась.
12 августа был задержан подозреваемый в преступлении - ранее судимый сосед семьи ребенка.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, мужчина, воспользовавшись тем, что девочка на короткий промежуток времени осталась во дворе частного жилого дома без присмотра, увел ее в соседний заброшенный дом, где совершил ее изнасилование и убийство.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
Председатель СК России поручил руководству СУ по Самарской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек