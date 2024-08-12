В Чапаевске задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки

В понедельник, 12 августа, в Чапаевске задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании малолетнего ребенка, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как уточняют представители следствия, 11 августа вечером бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение городской больницы была доставлена двухлетняя девочка в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась.

Следственным отделом по городу Чапаевску следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных пп. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование).