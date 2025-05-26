В Самаре будут повторно судить обманутого дольщика за попытку получить компенсацию

В Самаре ушло на второй круг рассмотрение уголовного дела самарского врача Михаила Михайлова, отсудившего компенсацию за оплаченное, но не построенное машиноместо в паркинге.

Напомним, в 2005 г. подсудимый заключил со строительной фирмой "Эл-Гранд" договор о долевом строительстве, внес 2,4 млн руб. на счет компании и стал ждать получения трехкомнатной квартиры в центре города на ул. Ленинской, а также машиноместа на 18 кв. метров. Однако проект застопорился, а Михайлов стал обманутым дольщиком.

В августе 2012 г. областной арбитраж признал ЗАО ПФСК "Эл-Гранд" банкротом. А через год директор предприятия Владимир Матвеев был приговорен к шести годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Еще через девять лет наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по проблемным объектам "Эл-Гранда". В фонде посчитали нецелесообразным достраивать многоэтажку на ул. Ленинской, 257, а дольщикам решили выплатить компенсации или выдать квартиры в других объектах. Тем более что достраивать там было нечего, так как до сих по этому адресу стоит столетний домик в два окна.

В январе 2022 г. арбитражный суд, ссылаясь на федеральное законодательство, обязал Фонд защиты прав дольщиков взамен передаваемого ему земельного участка на ул. Ленинской и ул. Чкалова в качестве встречного предоставления произвести выплаты дольщикам не только за жилые помещения, но и за машиноместа.

Расплатиться фонд планировал до конца 2023 года. Михайлов собрал все требуемые документы и в результате получил трехкомнатную квартиру около площади Кирова, что явно не равноценно оплаченной квартире в историческом центре города.

Однако никакой компенсации за оплаченное им еще в 2005 г. машиноместо Михайлову так и не выплатили. На основании доверенности, выданной Михайловым, юристы подготовили и подали иск к фонду и областному минстрою с просьбой вернуть уплаченные 372 тыс. рублей за машиноместо, причем без всякой индексации и учета инфляции. Решением Ленинского районного суда иск был удовлетворен, и это решение никем обжаловано не было, а через месяц оно вступило в законную силу и было исполнено.

Однако неожиданно доктор узнал, что на него возбудили уголовное дело за мошенничество. Якобы в суде он "умолчал" о том, что получил возмещение, в то время как по региональному законодательству положена лишь однократная компенсация без учета машиноместа.

Дело дошло до суда. В конце февраля 2025 г. мировая судья Железнодорожного судебного района Дарья Никонорова возвратила уголовное дело прокурору Самары. Защита посчитала такое решение незаконным и, настаивая на отмене, обжаловала его.

"Судья в постановлении указывает, что обвинительное заключение составлено с нарушением УПК и что это создаёт препятствия для его рассмотрения, — пояснил адвокат Андрей Карномазов. — Но ни конкретное нарушение, создающее препятствия для рассмотрения, ни конкретные препятствия мировой судьей не называются. На каком основании и в связи с чем судья возвращает дело по п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК остается загадкой. По делу явным образом усматривается отсутствие состава, да и самого события преступления".

В своем решении мировой суд умолчал о доводах защиты, не дал им оценки, однако пошел дальше прокурора, придя к выводу о необходимости переквалифицировать действия Михайлова на мошенничество в крупном размере.

"Мы настаиваем на оправдании нашего подзащитного. Прежде всего, Михайлов не завладевал чужим имуществом, а обратился за возмещением своих собственных денежных средств, — добавляет Карномазов. — Причем в сумме, внесенной в 2005 г. и без индексации, то есть обесценившейся в своей реальной стоимости приблизительно в 10 раз. Поэтому как раз все наоборот — это фонд обогатился на десятикратно возросшую сумму за вычетом той, что Михайлов М.М. взыскал по решению Ленинского суда".

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты и направила уголовное дело на новое судебное разбирательство в ином составе суда.