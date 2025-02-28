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Суды Происшествия

Самарскому дольщику грозят исправительные работы за выплату, которую он получил по суду

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мировом суде Железнодорожного района Самары прошло рекордное заседание, длившееся больше восьми часов. Последнее заседание по делу врача-онколога Михаила Михайлова началось в четверг в 16:30 и закончилось в пятницу в 0:40, когда судья Дарья Никонорова ушла на приговор.

Напомним, подсудимого обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. По версии предварительного следствия, мужчина причинил казне ущерб в 372 тыс. рублей.

В 2005 г. мужчина заключил со строительной фирмой "Эл-Гранд" договор о долевом строительстве и внес 2,4 млн руб. на счет предприятия. Получения трехкомнатной квартиры в центре города на ул. Ленинской и машиноместа на 18 кв. метров он не дождался и стал обманутым дольщиком.

В январе 2022 г. арбитражный суд обязал Фонд защиты прав дольщиков взамен передаваемого ему земельного участка на ул. Ленинской и ул. Чкалова произвести выплаты дольщикам не только за жилые помещения, но и за машиноместа. В Верховном Суде данное решение устояло, и расплатиться фонд запланировал до конца 2023 года.

Однако никакой компенсации за оплаченное им еще в 2005 г. машиноместо Михайлову так и не выплатили. Юристы подготовили и подали иск к фонду и областному минстрою о возврате 372 тыс. руб., уплаченных за машиноместо, причем без всякой индексации и учета инфляции. Решением Ленинского районного суда иск был удовлетворен, и никем не обжалован, а затем исполнен. Но вскоре доктор узнал, что на него возбудили уголовное дело за мошенничество.

Якобы он обманул Ленинский районный суд, умолчав на заседании, что "меру поддержки" он получил, а компенсация за машиноместо ему не полагается. Чем, по мнению гособвинителя, и совершил мошенничество.

В мировом суде прослушали аудиозапись судебного заседания в Ленинском райсуде, где подсудимый вроде как "умолчал". Однако полученный диск ничего кроме шипения не воспроизвел. А протокол того заседания практически чист.

Тем не менее в ходе судебных прений помощник прокурора Железнодорожного района запросила наказать Михайлова годом исправительных работ с удержанием 15% заработка.

По словам адвоката Андрея Карномазова, этим уголовным делом заинтересовалось федеральное телевидение.

"Суду предстоит проявить истинное отношение государства к судьбе обманутых дольщиков, -прокомментировал ситуацию Карномазов. — Под судом человек, который на законных основаниях обратился к адвокату, тот в суд, который вынес решение, вступившее в законную силу и исполненное на законных основаниях о взыскании внесенных дольщиком денег в сумме двадцатилетней давности. Более абсурдное, мягко сказать, уголовное дело редко приходилось встречать. Называется, защитили интересы обманутого дольщика, поздравляем…"

Гид потребителя

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