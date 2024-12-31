В Самаре на обманутого дольщика завели дело за то, что он получил компенсацию

В мировом суде Железнодорожного района рассматривается уголовное дело по обвинению самарского врача Михаила Михайлова в мошенничестве при получении социальных выплат. По версии предварительного следствия, мужчина причинил казне ущерб в 372 тыс. рублей.

В 2005 г. подсудимый заключил со строительной фирмой "Эл-Гранд" договор о долевом строительстве, внес 2,4 млн рублей на счет предприятия и стал ждать получения трехкомнатной квартиры в центре города на ул. Ленинской, а также машиноместа на 18 кв. метров. Однако за многие годы он дождался лишь звания "обманутый дольщик".

В августе 2012 г. после трех лет разбирательства областной арбитраж признал ЗАО ПФСК "Эл-Гранд" банкротом. А через год директор предприятия Владимир Матвеев был приговорен к шести годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Через девять лет наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по проблемным объектам "Эл-Гранда". В фонде посчитали нецелесообразным достраивать многоэтажку на ул. Ленинской, 257, а дольщикам решили выплатить компенсации или выдать квартиры в других объектах. Тем более что достраивать там было нечего, так как до сих по этому адресу стоит столетний домик в два окна.

В январе 2022 г. арбитражный суд, ссылаясь на федеральное законодательство, обязал Фонд защиты прав дольщиков взамен передаваемого ему земельного участка на ул. Ленинской и ул. Чкалова в качестве встречного предоставления произвести выплаты дольщикам не только за жилые помещения, но и за машиноместа.

Фонд в этой части решение обжаловал в Верховный Суд, который в удовлетворении жалобы отказал: "Позиция фонда по существу сводится к тому, что ему должен перейти дорогостоящий актив застройщика-банкрота без возложения каких-либо обязательств, касающихся этого актива. Такой подход неприемлем, поскольку он противоречит как самому предназначению фонда, так и его обязанностям, тесно связанным со всеми переходящими к нему правами (активами)".

Расплатиться фонд запланировал до конца 2023 года. Михайлов собрал все требуемые документы и в результате получил трехкомнатную квартиру около площади Кирова, что, по словам конкурсного управляющего Оксаны Николаевой, вовсе не равноценно оплаченной квартире в историческом центре города.

Однако никакой компенсации за оплаченное им еще в 2005 году машиноместо Михайлову так и не выплатили. На основании доверенности, выданной Михайловым, юристы подготовили и подали иск к фонду и областному минстрою с просьбой вернуть уплаченные 372 тыс. рублей за машиноместо, причем без всякой индексации и учета инфляции. Решением Ленинского районного суда иск был удовлетворен, и это решение никем обжаловано не было, а через месяц оно вступило в законную силу и было исполнено.

Но на этом история не закончилась. Неожиданно доктор узнал, что на него возбудили уголовное дело за мошенничество. Якобы, в суде он "умолчал" о том, что получил возмещение, в то время как по региональному законодательству положена лишь однократная компенсация без учета машиноместа.

История о дольщике дома, которого нет, или Как застройщик может лишить недвижимости Доктор педагогических наук, доктор экономических наук, профессор Лев Фишман не может получить недвижимость, в которую вложился еще в 2003 году. Став сначала жертвой недобросовестного застройщика ЗАО ПФСК "Эл-Гранд", он фактически оказался повторно обманутым в результате реализованных предыдущим руководством региона мер государственной поддержки по завершению строительства на ул. Советской Армии, 127а. На примере одного дольщика Волга Ньюс рассказывает о том, как ООО "Юниверс-строй" достроило дом так, что часть соинвесторов не может зарегистрировать свои права, а другая часть - получить положенные квадратные метры.

"Я доверял своим юристам и в суть дела не вникал, так как я врач, а не юрист. Мне специалисты разъяснили, что правовые основания для иска имеются, а там как решит суд. Каждый должен делать свою работу, — заявил подсудимый корреспонденту Волга Ньюс. — Суд все, что надо, проверил. Ответчики в суд не приходили. Если бы им нужно было что-то сообщить суду, они свободно могли бы это сделать, так как извещались повестками".

Кстати, решение до сих пор никто не отменял, то есть оно считается законным, а истца судят в уголовном суде.

"Из документов в уголовном деле я вижу, что в приложении к иску сведения о наличии требований по квартире суду предоставлялись, то есть значимой информацией суд располагал в полной мере. — пояснила защитник Михайлова адвокат Александра Карномазова. — Если бы такой информации было недостаточно, суд бы в случае необходимости ее истребовал, в том числе и для решения вопроса о применимом праве. Действительно, представители ответчиков в суде ни разу не появились. В то же время в своем письменном отзыве фонд никаких возражений по существу иска не заявил, а только просил передать дело в Лефортовский суд Москвы, в чем было отказано. По существу же решение ни фонд, ни министерство в апелляционном порядке не обжаловали. При этом министерство в своем отзыве на иск доводило до суда информацию о возможности, согласно региональному законодательству, лишь однократной выплаты, но судья посчитал иначе и вынес решение на основании федерального законодательства, требующего полного возмещения. Тем более, как пояснил представитель министерства в ходе уголовного разбирательства, никакого соглашения с Михайловым об уступке права требования на машиноместо министерством не заключалось, следовательно, он воспользовался тем своим правом, которое у него было".

"Каким образом можно украсть свои же деньги? - недоумевает адвокат Андрей Карномазов. - 372 тысячи рублей были уплачены Михайловым почти 20 лет назад. Их стоимость на сегодняшний день возросла, наверное, в десять раз. Наш подзащитный скромно попросил вернуть ему то, что он когда-то отдал за машиноместо, которое ему так и не построили. В этом деле имеет место не только противоречие в правовом регулировании между федеральным и региональным законодательством, разрешить которое нелегко даже профессионалу, но и противопоставление силовиками себя судебной власти, что весьма тревожно".

По словам защитника, инициатором возбуждения уголовного дела было Следственное управление МВД по Самаре, которое тем самым посчитало для себя возможным игнорировать и решение Ленинского районного суда, определение арбитражного суда и определение Верховного Суда РФ, вступившие в законную силу.

"Сегодня ввиду вопиющей несправедливости дело находится на контроле у уполномоченного по правам человека Самарской области, - добавил Карномазов. — Ситуация доведена до Уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Представляется, что служебное рвение в данном случае явно превысило пределы разумности и справедливости, чтобы человека, врача, которого само же государство 20 лет вытаскивало всеми силами из ямы с обманутыми дольщиками, подвергнуть уголовному преследованию за то, что он, наконец-то, оттуда выкарабкался".

Следующее судебное заседание назначено на 13 января 2025 года.