Как прошел Зеленый Марафон в Тольятти

В масштабном спортивном событии приняли участие свыше 3 тысяч горожан.
31 мая на территории "Лада-Парка" в Тольятти прошел 12-й Зеленый Марафон Сбера, собравший тысячи жителей города. Участники всех возрастов смогли проявить себя на дистанциях, а гости — насладиться разнообразными активностями. В этом году Зеленый Марафон проходит при поддержке СберПрайм.
Среди дисциплин не только бег для взрослых и детей, но и Северная ходьба. Самому взрослому участнику Зеленого марафона в Тольятти — 78 лет.
"Мы создали пространство, где каждый — от приверженцев здорового образа жизни до профессиональных спортсменов — нашел занятие по душе. Когда видишь, как 70-летняя участница северной ходьбы обнимается у финиша с 3-летним внуком, преодолевшем дистанцию на беговеле — понимаешь: это и есть настоящая сила спорта!", — отметила Наталья Красулина, Управляющий Самарским отделением Сбербанка.
Пока взрослые участники покоряли дистанции, в "Лада-Парке" юные гости и их родители совмещали творчество и активный отдых. Тольяттинцам предложили интерактивное научное шоу с экспериментами, арт-мастерскую, креативные мастер-классы и выступление трюкачей велошколы "Центр", продемонстрировавших мастерство на специализированном трамплине.
"Мы участвовали в Зеленом марафоне всей семьей: я и муж — на дистанции 4,2 км, мама — в марш-параде по северной ходьбе, а дочка (4 года) — на беговелах! Организаторы учли все: для пожилых — удобное время старта, для детей — огромное количество активностей с пластилином, раскрасками, моментальными фото. Мужу больше всего понравилась станция с массажем, а мне призы", — поделилась эмоциями Александра Ханмурзаева, участница Зеленого марафона в Тольятти.
Зеленый Марафон прошел в преддверии Дня защиты детей. В 2025 году, как и годом ранее, Сбер сотрудничает с благотворительным фондом "Вклад в будущее". В ходе Зеленого Марафона каждый мог принять участие в развитии инклюзивного образования России: помочь детям с особенностями развития и опытом сиротства подготовиться к школе. Все добровольные пожертвования участников будут направлены на решение этой задачи — на оплату труда педагогов, которые будут проводить специальные занятия с детьми. Каждый участник мог пожертвовать средства при регистрации на забег, а после окончания регистрации, пожертвования принимались на специальных благотворительных стойках в каждом городе проведения забега. Также, всегда можно присоединиться к фонду онлайн на платформе благотворительной платформе Сбера — СберВместе. По итогу проведения Зеленого Марафона, Сбер удвоит взносы.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.