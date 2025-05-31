Как прошел Зеленый Марафон в Тольятти

В масштабном спортивном событии приняли участие свыше 3 тысяч горожан.

31 мая на территории "Лада-Парка" в Тольятти прошел 12-й Зеленый Марафон Сбера, собравший тысячи жителей города. Участники всех возрастов смогли проявить себя на дистанциях, а гости — насладиться разнообразными активностями. В этом году Зеленый Марафон проходит при поддержке СберПрайм.

Среди дисциплин не только бег для взрослых и детей, но и Северная ходьба. Самому взрослому участнику Зеленого марафона в Тольятти — 78 лет.

"Мы создали пространство, где каждый — от приверженцев здорового образа жизни до профессиональных спортсменов — нашел занятие по душе. Когда видишь, как 70-летняя участница северной ходьбы обнимается у финиша с 3-летним внуком, преодолевшем дистанцию на беговеле — понимаешь: это и есть настоящая сила спорта!", — отметила Наталья Красулина, Управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Пока взрослые участники покоряли дистанции, в "Лада-Парке" юные гости и их родители совмещали творчество и активный отдых. Тольяттинцам предложили интерактивное научное шоу с экспериментами, арт-мастерскую, креативные мастер-классы и выступление трюкачей велошколы "Центр", продемонстрировавших мастерство на специализированном трамплине.

"Мы участвовали в Зеленом марафоне всей семьей: я и муж — на дистанции 4,2 км, мама — в марш-параде по северной ходьбе, а дочка (4 года) — на беговелах! Организаторы учли все: для пожилых — удобное время старта, для детей — огромное количество активностей с пластилином, раскрасками, моментальными фото. Мужу больше всего понравилась станция с массажем, а мне призы", — поделилась эмоциями Александра Ханмурзаева, участница Зеленого марафона в Тольятти.

Зеленый Марафон прошел в преддверии Дня защиты детей. В 2025 году, как и годом ранее, Сбер сотрудничает с благотворительным фондом "Вклад в будущее". В ходе Зеленого Марафона каждый мог принять участие в развитии инклюзивного образования России: помочь детям с особенностями развития и опытом сиротства подготовиться к школе. Все добровольные пожертвования участников будут направлены на решение этой задачи — на оплату труда педагогов, которые будут проводить специальные занятия с детьми. Каждый участник мог пожертвовать средства при регистрации на забег, а после окончания регистрации, пожертвования принимались на специальных благотворительных стойках в каждом городе проведения забега. Также, всегда можно присоединиться к фонду онлайн на платформе благотворительной платформе Сбера — СберВместе. По итогу проведения Зеленого Марафона, Сбер удвоит взносы.