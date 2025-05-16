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Суды Происшествия

Тольяттинец за 6 тысяч рублей незаконно прописал у себя более 60 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор местному 36-летнему жителю, обвиняемому в 12 преступлениях по статье "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района Тольятти.

С 6 августа 2024 года по 13 февраля 2025 года безработный 36-летний подсудимый передал сотрудникам "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" заполненные документы о прибытии иностранцев. 

"За указанный период времени подсудимый создал условия для незаконного пребывания 67 иностранных граждан на территории России, получив от них за совершение преступных действий вознаграждение в общей сумме 6 700 рублей (100 рублей за человека), лишив при этом возможности уполномоченные органы осуществлять контроль за соблюдением миграционного законодательства и их передвижением по территории России", — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил мужчину к штрафу в доход государства в размере 200 тыс. рублей.

Гид потребителя

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