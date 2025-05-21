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В Самарской области вынесли приговор за взяточничество призеру конкурсов профмастерства МВД

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский облсуд пересмотрел приговор бывшему полицейскому, осужденному за получение взятки.

Согласно материалам дела, сотрудник ГИБДД Тольятти Б., принимавший участие в устранении теракта, в ликвидации лесных пожаров, неоднократно становившийся призером спортивных соревнований и конкурса профессионального мастерства среди сотрудников органов внутренних дел РФ, награжденный ведомственными наградами, в июле 2024 г., был командиром взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД и получил взятку 40 тыс. рублей. За это он должен бы "закрыть глаза" на то, что взяткодатель был за рулем пьяный.

18 марта 2025 г. теперь уже бывшему полицейскому вынес приговор суд Центрального района Тольятти. Его признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки"). Мужчине назначили в качестве наказания три года колонии общего режима и штраф 400 тыс. рублей. Также его лишили права занимать определенные должности на три года и звания капитана. Адвокат осужденного вердикт обжаловал. Защитник требовал оправдания, "ссылаясь на наличие в действиях сотрудников правоохранительных органов провокации".

Впрочем, в апелляции дело изучили и пришли к выводу, что приговор постановили законно.

Судя по сайту суда Центрального района Тольятти, приговор по такой статье в этот день вынесли Александру Брояну. Согласно открытым данным, человек с такими ФИО действительно трудился в органах ГИБДД Тольятти и даже проводил проверки в сфере безопасности дорожного движения.

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