В Самаре дольщики взыскали компенсацию с "Эл-Гранд" через суд

Ленинский районный суд Самары вынес решение по иску Лилии А. к минстрою и ППК "Фонд развития территорий". Женщина рассказала, что ее семья когда-то оплатила жилье. С тех пор супруг умер, но квартиру или компенсацию им так и не отдали.

Как рассказала жительница Самары в суде, у ее семьи был заключен договор с ЗАО ПФСК "Эл-Гранд" на участие в долевом строительстве. Будущая квартира должна была быть площадью в 93,97 кв. м. Семья оплатила всю сумму по договору. Но "Эл-Гранд" дом не построил.

"Решением Арбитражного суда Самарской области от 3 августа 2012 г. по делу №А55-5075/2009 общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утверждена Николаева О. В.", — указано в опубликовании Ленинского райсуда.

Договор долевого строительства был оформлен на мужа Лилии. Тот на текущий момент уже умер. Но он был включен в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений ЗАО ПФСК "Эл-Гранд" решением арбитража.

4 октября ППК "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" через арбитраж признало себя правопреемником "Эл-Гранта" в ситуации с недостроем. Также было установлено, что застройщик начинал возведение дома без получения разрешения на строительство.

Еще немного позже "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" решил, что завершать недострой "Эл-Гранда" в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых, Чкалова нецелесообразно. В итоге Лилия направила в фонд требование о компенсации, но так ее и не получила. Как следует из материалов суда, выплата должна осуществляться исходя из рыночной стоимости. На днях суд вынес решение по иску.

"Взыскать с публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (ИНН 7704446429) в пользу Лилии А. сумму возмещения в размере 11 629 445,29 руб.; за период с 21 декабря 2023 г. по 13 ноября 2024 г. в размере 1 760 159,51 руб., за период с 14 ноября 2024 г. по 18 декабря 2024 г. — в размере 226 869,51 руб.; убытки в размере 1 860 880,47 руб., проценты за пользование чужими деньгами на сумму задолженности по выплате возмещения, исходя из суммы 11 629 445,29 руб., начиная с 19 декабря 2024 г. по день фактического исполнения обязательств; расходы на оплату судебной экспертизы в размере 50 тыс. руб., по оплате досудебного исследования в размере 8 тыс. руб. и оплате государственной пошлины в сумме 60 тыс. рублей", — указано в решении.

Интересно, что о компенсациях дольщикам "Эл-Гранта" было заявлено еще в 2021 году. Директора ЗАО ПФСК "Эл-Гранд" Владимира Матвеева приговорили к шести годам лишения свободы. Известно, что с одной из компенсаций дольщику "Эл-Гранта" по суду недавно разгорелся скандал: мужчину самого вдруг стали обвинять в мошенничестве.