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Суды Происшествия

Дело дольщика, которого судили за полученную по суду компенсацию, вернули прокурору

САМАРА. 19 МАРАТ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце февраля мировая судья участка № 5 Железнодорожного судебного района Дарья Никонорова вынесла постановление о возвращении прокурору Самары уголовного дела в отношении врача Михаила Михайлова. Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении возмещения за оплаченный им как обманутым дольщиком подземный гараж в непостроенном доме.

Напомним, в 2005 г. мужчина заключил договор о долевом строительстве с компанией "Эл-Гранд" и внес 2,4 млн руб. на счет предприятия. Получения трехкомнатной квартиры в центре города на ул. Ленинской и машиноместа на 18 кв. метров он не дождался и был признан обманутым дольщиком.

В январе 2022 г. арбитражный суд обязал Фонд защиты прав дольщиков взамен передаваемого ему земельного участка на ул. Ленинской и ул. Чкалова произвести выплаты дольщикам не только за жилые помещения, но и за машиноместа. В Верховном Суде данное решение устояло, и расплатиться фонд запланировал до конца 2023 года.

В итоге в качестве компенсации за не полученную в 2005 г. квартиру в историческом центре Самары спустя почти 20 лет ему предоставили квартиру на окраине города. Однако никакой компенсации за оплаченное им машиноместо Михайлову так и не выплатили. Юристы подготовили и подали иск к фонду и областному минстрою о возврате 372 тыс. руб., уплаченных за машиноместо, причем без учета инфляции. Решением Ленинского районного суда иск был удовлетворен, а затем исполнен. Но вскоре доктор узнал, что на него возбудили уголовное дело за мошенничество - якобы он не имел права на компенсацию за машиноместо.

Защита постановление мирового суда о возвращении дела прокурору обжаловала, считая незаконным и подлежащим отмене.

"Мировая судья указала, что обвинительное заключение составлено с нарушением УПК и что это создает препятствия для его рассмотрения, — пояснила адвокат Адвокатского бюро "Правый Берег" Александра Карномазова. — Однако ни о конкретных нарушениях, ни о конкретных препятствиях мировая судья даже не упомянула. Поскольку данное постановление в апелляционном порядке будет рассмотрено федеральным судом, можно прийти к выводу, что мировая судья умолчала перед вышестоящим судом обо всех юридически значимых обстоятельствах по делу".

По словам адвоката Александры Карномазовой, в начале процесса защита заявляла два ходатайства о возвращении дела прокурору, усматривая юридическую неполноценность обвинения и обвинительного заключения. Адвокаты просили судью внимательно отнестись к своим замечаниям и проверить их, чтобы лишний раз не тратить зря судебный ресурс, бюджетные деньги, время государственного обвинителя, адвокатов, а также деньги и нервы подзащитного. Но мировая судья вынесла отказное постановление, где ограничилась цитированием норм УПК, не дав по существу оценки ни одному доводу защиты.

Защита полагает, что, возвращая дело прокурору под надуманным предлогом, мировая судья уклонилась от вынесения в отношении Михайлова закономерного оправдательного приговора. Защита просит отменить постановление мировой судьи и вернуть дело на новое рассмотрение, но обязательно в ином составе суда.

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