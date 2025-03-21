Суд вернул Евгению Макридину земли Аглоса

Самарский областной суд отменил решение в отношении земельных участков экс-главы Волжского района Евгения Макридина. Апелляция не поддержала требование региональной прокуратуры об изъятии наделов у бывшего муниципального служащего.

Дело о земле Евгения Макридина связано с историей отчуждения 6,5 га земель сельскохозяйственного назначения Поволжской АГЛОС (ГНУ "Поволжская агролесомелиоративная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации"). Учреждение подведомственно Россельхозакадемии.

Российская академия сельскохозяйственных наук разрешила Поволжской АГЛОС выделить неиспользуемые 6,5 га ООО "Комфорт" под индивидуальное жилищное строительство на условиях компенсации опытной станции упущенной выгоды, потерь и убытков за передаваемый участок. Земля была предоставлена в аренду за подписью главы Волжского района Вячеслава Брызгалова. В составе этой площади в конечном счете оказались участки Макридина.

В должности первого заместителя главы Волжского района он завизировал смену категории территории площадью 6,5 га (из сельхозземель в земли поселений), а потом и ее продажу компании "Комфорт". По факту вывода земель из собственности РФ в 2008 г. Макридин попал под уголовное преследование по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). За давностью лет, а события происходили в 2003-2004 г., дело закрыли.

Впоследствии 6,5 га были оформлены на директора "Комфорта" Владимира Кузнецова, который разбил территорию на участки площадью 1 тыс. кв. м и продал физическим лицам. Два из них за 5,5 тыс. руб. отошли в собственность Евгения Макридина.

Летом 2024 г. Волжский районный суд принял решение об изъятии двух земельных участков общей площадью 2 тыс. кв. м у Евгения Макридина. "Учитывая хронологическую последовательность и фактическую взаимосвязь событий, связанных со сделками, в результате которых спорные земельные участки перешли в собственность Макридина Е.А., суд признал, что сделки совершены с целью, не соответствующей основам правопорядка и нравственности, а также принципу добросовестности, в связи с чем, исковые требования удовлетворил в полном объеме", - говорится в определении суда.

В рамках уголовного дела эксперты оценили ущерб, причиненный интересам государства в результате отчуждения земель сельскохозяйственного назначения, на 4,3 млн руб. на момент подписания соответствующего постановления местной администрацией.

Однако экс-глава Волжского района благополучно оспорил это решение. Областной суд признал получение земель добросовестной сделкой. Прокуратура направила жалобу в кассационную инстанцию.

Напомним, Евгений Макридин возглавлял Волжский район с 2017 по 2023 год. Зимой 2024 г. перешел на аналогичную должность в Кошкинском районе, но уже летом досрочно ушел в отставку. Макридин стал фигурантом уголовного дела в связи со смертью женщины в Южном городе в результате нападения собак. По версии следствия, он не принял мер и не обеспечил защиту населения в связи с неблагоприятной обстановкой по численности безнадзорных животных.

В отношении бывшего главы района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"), которое рассматривает суд Октябрьского района Самары.