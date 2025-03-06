Экс-главе Волжского района Макридину запросили срок из-за нападения собак

Суд Октябрьского района Самары назначил на 10 марта последнее слово по делу экс-главы Волжского района Самарской области Евгения Макридина. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Напомним, по предварительной версии следствия, с 2020 по 2021 г. глава администрации знал о многочисленных обращениях граждан в связи с укусами собак. Было известно и о сложившейся на территории района неблагоприятной обстановке, связанной с отловом и содержанием безнадзорных животных. При этом Макридин мер не принял и не обеспечил защиту населения района от возможных фактов нападения агрессивных безнадзорных собак на людей и причинения вреда их здоровью. В итоге 19 мая 2021 г. не менее чем 18 псов набросились на пенсионерку Зинаиду Смехнову. Она жила в Южном Городе на ул. Луговая, 17 и по утрам выходила на прогулку. В одну из таких прогулок ее и растерзали бродячие псы - женщина скончалась в больнице. Уголовное дело возбудили сначала по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", затем по статье "Халатность".

Предполагалось, что произошло следующее. На торги для отлова животных никто не заявился (возможно, из-за невыгодных условий), а новых торгов чиновники не объявили. Также известно, что и после трагедии жители Южного города не раз жаловались на бродячих собак. 19 марта 2024 г. Волга Ньюс сообщил, что за смерть женщины так никого и не наказали. После этой публикации глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование. Макридин вины не признал, но предстал перед судом.

Как пояснили в пресс-службе суда Октябрьского района Самары, 10 марта 2025 г. должно состояться последнее слово, затем должен быть вынесен приговор. Дочка Зинаиды Смехновой, Ирина, рассказала журналисту Волга Ньюс, что прения сторон уже прошли и подсудимому грозит до трех лет лишения свободы плюс допнаказание в виде лишения права занимать некоторые должности на определенный срок.