Экс-глава Волжского района Евгений Макридин предстал перед судом из-за смерти женщины

Суд Октябрьского района Самары начал рассматривать уголовное дело теперь уже бывшего главы Волжского района Евгения Макридина. Уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека") расследовали сотрудники СУ СКР по Самарской области.

По предварительной версии следствия, с 2020 по 2021 г. глава администрации знал о многочисленных обращениях граждан в связи с укусами собак. Было известно и о сложившейся на территории района неблагоприятной обстановке, связанной с отловом и содержанием безнадзорных животных.

При этом, Макридин мер не принял и не обеспечил защиту населения района от возможных фактов нападения агрессивных безнадзорных собак на людей и причинения вреда их здоровью.

В итоге 19 мая не менее 18 псов набросились на женщину. Пострадавшая скончалась через несколько дней в больнице от полученных травм. Расследование уголовного дела находилось на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Макридин вину не признал, но предстал перед судом.

Напомним, речь идет о гибели Зинаиды Смехновой. Она жила в Южном Городе на ул. Луговая, 17. Пенсионерка выходила на прогулку по утрам. В одну из таких прогулок ее растерзали бродячие псы. Уголовное дело возбудили сначала по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", затем по статье "Халатность".

Предполагалось, что произошло следующее. На торги для отлова животных никто не заявился (возможно, из-за невыгодных условий), а новых торгов чиновники не объявили. Также известно, что уже после трагедии жители Южного Города не раз жаловались на бродячих собак. 19 марта 2024 г. Волга Ньюс сообщил, что за смерть женщины так никого и не наказали. После этой публикации глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование.