Бастрыкин поручил возобновить расследование о растерзанной псами женщине после публикации "Волга Ньюс"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять меры к возобновлению уголовного дела о гибели женщины в Самарской области. Об этом официально сообщили в ведомстве.

"В СМИ сообщается о прекращении уголовного дела по факту гибели пожилой женщины вследствие нападения на нее стаи бродячих собак. В мае 2021 г. агрессивные животные на пустыре в микрорайоне Южный город поселка Придорожного Самарской области набросились на местную жительницу, причинив ей многочисленные травмы. Пострадавшая была госпитализирована. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя неделю она скончалась. К уголовной ответственности никто не привлечен", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Следственном комитете РФ, дело о гибели женщины расследовалось, но было прекращено. Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Алексею Колбасину принять меры для продолжения расследования и доложить об итогах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, речь идет о гибели Зинаиды Смехновой. Она жила в Южном городе на ул. Луговая, 17. Пенсионерка выходила на прогулку по утрам. В одну из таких прогулок ее растерзали бродячие псы. Уголовное дело возбудили сначала по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", затем по статье "Халатность". Предполагалось, что произошло следующее. На торги для отлова животных никто не заявился (возможно, из-за невыгодных условий), а новых торгов чиновники не объявили. Также известно, что уже после трагедии жители Южного города не раз жаловались на бродячих собак. 19 марта 2024 года "Волга Ньюс" сообщил, что за смерть женщины так никого и не наказали.