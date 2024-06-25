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Происшествия

У экс-главы Волжского района изымают незаконно полученную землю

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд Самарской области принял решение об изъятии двух земельных участков общей площадью 2 тыс. кв. м у бывшего главы Волжского района. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2008 г. первый замглавы Волжского района попал под уголовное преследование по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). По версии следствия, с 2003 по 2004 г. он незаконно изъял и федеральной собственности в пользу ООО "Комфорт" земли сельхозназначения на территории Поволжской АГЛОС. Землю продали третьему лицу. Позже по договорам купли-продажи оба участка за 5,5 тыс. руб. отошли в собственность первого замглавы района.

В 2011 г. уголовное дело прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Предположительно, речь идет о Евгении Макридине. После 2011 г. он успел побыть главой Красноармейского и Волжского районов, а сейчас возглавляет Кошкинский.

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