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Молодой самарец получил 240 часов исправительных работ за пьяную езду

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд назначил 19-летнему самарцу наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов за пьяную езду без водительских прав, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В марте текущего года в микрорайоне Южный город инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21074. Находившийся за рулем молодой человек сообщил сотрудникам Госавтоинспекции, что у него отсутствует водительское удостоверение, а машина принадлежит брату. В ходе административной процедуры полицейские выявили у правонарушителя явные признаки алкогольного опьянения. При беседе с сотрудниками полиции парень признался, что употребил около двух литров пива, после чего решил прокатиться. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался.

При документировании правонарушений сотрудники полиции установили, что ранее молодому человеку уже назначалось наказание в виде административного ареста на срок 10 суток за аналогичное нарушение правил дорожного движения. Несмотря на это, злоумышленник, никогда не обучавшийся в автошколе и не имеющий права управления транспортными средствами, вновь нарушил закон.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району расследовано и передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Волжский районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Приговор вступил в законную силу.

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