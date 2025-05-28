Конституционный суд отказал паре из Самарской области, жаловавшейся на отказ в суррогатном материнстве

Конституционный суд РФ не стал рассматривать жалобу супругов из Самары, которые не сумели воспользоваться услугой суррогатного материнства с использованием половых клеток доноров.
Супруги состоят в браке с 1991 года. Судами нескольких инстанций, начиная с октября 2023 г., им отказано в оказании медпомощи по программе вспомогательных репродуктивных технологий "Суррогатное материнство" на основании ч. 9 ст. 55 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Согласно материалам дела, супруги не могут стать участниками программой из-за того, что нет возможности использовать собственные половые клетки. А использование донорских половых клеток в рамках договора о суррогатном материнстве законом не предусмотрено.
По мнению заявителей, ч. 9 ст. 55 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" противоречит 12-и статьям Конституции Российской Федерации. В жалобе отмечено также, что такое регулирование порождает дискриминацию людей по признаку их возраста и состояния здоровья.
КС РФ постановил, что "такое регулирование не выходит за пределы правотворческих полномочий федерального законодателя, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов. Следовательно, ч. 9 ст. 55 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не нарушает конституционных прав заявителей в указанном ими в жалобе аспекте".
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