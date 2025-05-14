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Суды Происшествия

Жительнице Новокуйбышевска вынесли приговор за трату 6000 рублей с найденной банковской карты

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске вступил в законную силу приговор в отношении местной жительницы, совершившей кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Новокуйбышевска обратилась 48-летняя местная жительница. Она заявила, что у нее украли деньги. Женщина пояснила, что потеряла банковскую карту, а затем у нее со счета списалось боле 6500 рублей.

Полиция по камерам смогла вычислить подозреваемую — ей оказалась ранее не судимая 38-летняя жительница Новокуйбышевска. Та рассказала, что нашла карту на улице, возвращаясь с работы. Владельца искать не стала, а воспользовалась ей в ближайшем магазине.

После удачного списания женщина продолжила оплачивать покупки в других торговых точках, пока не кончились деньги, а затем выбросила ее.

На нее возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила сумму нанесенного потерпевшей ущерба. Суд приговорил женщину к штрафу в доход государства в размере 10 000 рублей. Приговор вступил законную силу.

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