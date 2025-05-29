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Образование Общество

Более 500 млн рублей будет направлено на развитие Инжинирингового центра Самарского университета

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурса на обновление материально-технической базы организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Конкурс проводился по двум направлениям: "Центр коллективного пользования научным и (или) технологическим оборудованием" и "Инжиниринговый центр по приоритетным направлениям НТР".

Фото: предоставлено Самарским университетом

В число 13 победителей в стране по направлению "Инжиниринговый центр по приоритетным направлениям НТР" вошел Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Он получит из федерального бюджета 250 млн рублей, в том числе в 2025 году — 150 млн рублей, в 2026 году — 100 млн рублей на условиях софинансирования.

Среди компаний, которые обеспечат софинансирование гранта в размере ещё 254,5 млн рублей, — ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "ИЦ "Кронштадт", АО "УЗГА", АО "Металлист-Самара", АО "Самарские авиадвигатели", ООО "Уфимский турбинный завод", АО "РЖД", АО "ОДК", АО "Лазерные системы", Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс", ООО "КАДФло", ООО "Транспорт Будущего".

Средства федерального гранта в первую очередь будут направлены на развитие инфраструктуры в сфере разработка решений для беспилотных авиационных систем, энергетики и газотурбинного двигателестроения для обеспечения технологического лидерства Самарской области в этих нишах. В частности, в университете планируют дооснастить производственные мощности оборудованием селективного лазерного сплавления, средствами контроля качества производства, а также стендовой испытательной инфраструктурой и нарастить расчетные мощности.

Развитие научного потенциала и внедрение инновационных технологий являются приоритетными направлениями деятельности регионального правительства.

Деятельность Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва направлена на реализацию приоритетных направлений научно-технологического развития "Высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика" и "Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства" для обеспечения технологического лидерства Самарской области в сфере беспилотных авиационных систем, энергетики и транспортных систем.

"Ключевое направление в рамках этого гранта — развитие темы беспилотия в регионе. За счет полученных средств мы планируем создание и развитие решений для беспилотных летательных аппаратов, двигателей для них, наземных энергетических установок. Это позволит университету укрепить позиции в сфере БАС не только в регионе, но и в стране.

Кроме того, большую часть средств гранта мы планируем направить на развитие производственной части Инжинирингового центра, в частности, на аддитивные технологии: мы планируем закупить уникальную 3D-установку, которая позволяет печатать изделия больших размеров для двигателей и энергетических установок.

Также мы планируем направить финансирование на развитие испытательной инфраструктурной базы. Мы хотим повысить мощность наших испытательных стендов по двигателям.

Кроме того, мы продолжим развивать инженерную школу Инжинирингового центра, повысив ее расчетные мощности: они требуют постоянного обновления", — рассказал директор Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва Илья Зубрилин.

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