НОВИКОМ рассказал о поддержке промышленности на конференции "СВЧ-электроника — 2025"

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) выступил генеральным партнером Всероссийской научно-технической конференции "СВЧ-электроника-2025", посвященной 80-летию Великой Победы. Научным и техническим организатором мероприятия стал давний партнер банка АО "НПП "Исток" им. Шокина" холдинга "Росэлектроника".
В конференции приняли участие более 50 предприятий и 14 вузов из 26 городов России, работающих в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности. Обсудить актуальные вопросы отрасли собрались более 650 человек. Участники рассмотрели аспекты разработки и внедрения инновационных решений в области СВЧ-технологий, телекоммуникаций и оборонно-промышленного комплекса.
НОВИКОМ выступил генеральным партнером мероприятия. С приветственным словом к участникам конференции обратился директор департамента розничных продаж банка Иван Беляев. В своем выступлении он подчеркнул, как важно сегодня поддерживать российские предприятия и научные коллективы, работающие над созданием конкурентоспособных разработок в сфере электронной техники.
Открыл пленарное заседание конференции генеральный конструктор АО "НПП "Исток" им. Шокина" Александр Борисов с докладом "Мировые тенденции развития СВЧ-электроники".
"Банк НОВИКОМ поддерживает высокотехнологичные предприятия России уже более 30 лет. Сегодня в России сформирован мощный научно-промышленный кластер в области радиоэлектроники. НОВИКОМ видит в этом направлении не только технологический, но и инвестиционный потенциал и готов развивать инструменты финансирования под задачи отрасли", — заявил Иван Беляев.
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