Приговор погибшему директору интерната устоял в апелляции

Самарский областной суд оставил в силе оправдательный приговор по делу погибшего заместителя директора Высокинского интерната для инвалидов Олега Сапрыкина. Мужчину обвиняли в нарушении требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерти двух лиц.

Напомним, в июне 2020 г. три человека погибли и еще один пострадал в результате ЧП в пансионате для инвалидов в с. Высокое Пестравского района.

69-летний сантехник интерната Щукин отправился устранять засор в канализационном стоке и задохнулся метаном в колодце. К нему на помощь поспешили еще двое сослуживцев — электрик Вычегжанин и санитар Давыдкин, которые также отравились газом (санитара удалось спасти).

Исполнявший на тот момент обязанности директора Сапрыкин, узнав о случившемся, бросился спасать своих сотрудников и тоже погиб. После чего в отношении него за несоблюдение техники безопасности было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда.

За честное имя Олега Сапрыкина пять лет боролась его вдова Елизавета, считающая своего мужа героем, пытавшимся спасти людей.

Состоялось несколько разбирательств и районный суд Сапрыкина оправдал в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Прокуратура попыталась обжаловать это решение. "Сапрыкин, осведомленный об имеющихся в пансионате нарушениях правил охраны безопасности труда, в отсутствии средств индивидуальной защиты для прочистки канализационно-насосной станции, а также о том, что засоры КНС происходили регулярно и слесари пансионата регулярно их устраняли, не принял мер к запрету работникам пансионата производить работы по прочистке КНС, не контролировал их работу, в период исполняющего обязанности директора учреждения", — считает сторона обвинения.

"Подобным заявлением представители прокуратуры выходят за рамки обвинения в отношении Сапрыкина, — парирует защита. — Это не соответствует фактам достоверно установленным в ходе следствия и суда, а также противоречит обвинительному заключению".

Прокуратура также настаивала, что "суд необоснованно не принял во внимание заключение эксперта, согласно которому бездействие заместителя директора по общим вопросам ГБУ СО "Высокинский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" Сапрыкина О.В. находится в прямой причинно-следственной связи с несчастным случаем, произошедшим 03.06.2020". с Щукиным А.С., следствием которого явилась смерть последнего.

Однако, по словам защитника Александры Карномазовой из адвокатского бюро "Правый берег", эксперт был допрошен в суде, где он подтвердил данное им заключение и сообщил суду, что в причинно-следственной связи со смертью Щукина находятся действия его непосредственного начальника — заместителя директора по административно-хозяйственной части. Вместе с тем эксперт приходит к выводу, что действия Сапрыкина находится в прямой причинно-следственной связи с его собственной гибелью. А вот прямой причинно-следственной связи с гибелью Щукина не установлено.

Вышестоящая инстанция приняла доводы защиты и оставила приговор районного суда без изменения. Приговор вступил в законную силу.