Суд оправдал мужчину, который погиб, спасая трех человек в пансионате для инвалидов

В минувшую пятницу, 21 февраля, в Пестравском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении погибшего заместителя директора Высокинского интерната для инвалидов Олега Сапрыкина, обвиненного в нарушении требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерти двух лиц.

Федеральный судья Татьяна Бачерова оправдала подсудимого за отсутствием в его действиях состава преступления.

Напомним, в июне 2020 года 69-летний сантехник интерната Щукин, не сообщив руководству об аварийной ситуации в канализационном стоке, самостоятельно отправился устранять засор и задохнулся метаном в колодце. К нему на помощь поспешили еще двое сослуживцев — электрик Вычегжанин и санитар Давыдкин, которые также отравились газом (санитара удалось спасти).

Исполнявший на тот момент обязанности директора Сапрыкин, узнав о случившемся, немедленно бросился спасать своих сотрудников и тоже погиб. После чего в отношении него за несоблюдение техники безопасности было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда.

За честное имя Олега Сапрыкина почти пять лет боролась его вдова Елизавета, считающая своего мужа героем, пытавшимся спасти людей.

"За эти годы мы с Елизаветой прошли несколько пересмотров дела, отмены обвинительного приговора как ошибочного и направления дела на доследование, — пояснила защитник погибшего Александра Карномазова. — Абсурдность дела была сведена к обвинению Сапрыкина в невыдаче Щукину наряда-допуска. Но если бы Сапрыкин был поставлен в известность о засоре на КНС и выдал бы, как говорили свидетели, "мужикам" наряд-допуск на выполнение работ, вот тогда бы он действительно отправил их на верную смерть. Однако, Щукин самовольно отправился прочищать КНС, прихватив по дороге с собой санитара и электромонтера, не предупредив об этом руководство".

По словам адвоката Карномазовой, с точки зрения адвокатской работы дело беспрецедентно, поскольку судят мёртвого подсудимого, нет ни его показаний, ни его отношения к обвинению. Тем не менее представитель обвиняемого, а это его вдова, была вправе требовать рассмотрения дела по существу, чтобы отстоять доброе имя отца своих детей. Красноармейский районный суд принял единственное верное решение и оправдал Сапрыкина, который преследовал лишь одну цель — спасти людей, как оказалось, ценой собственной жизни. Для его матери, жены, детей и друзей Олег — герой.

"Прямую причинно-следственную связь экспертиза установила только между действиями Сапрыкина и его собственной гибелью, — пояснил решение суда другой защитник Андрей Карномазов, чьим студентом когда-то был погибший. — К смерти других участников трагедии он не имел отношения, поскольку самовольная инициатива слесаря Щукина запустила всю цепочку этого трагического события. Высокий, красивый, умный парень. Я считал своим долгом бороться за восстановление его доброго имени как человека, совершившего подвиг, отдавшего жизнь за спасение людей. Но не менее важным было добиться и справедливости. Прежде всего, это нужно нам, живущим. И я счастлив, что этой цели удалось добиться".