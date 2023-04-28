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Суды Происшествия

В Самарской области прокурору вернули уголовное дело в отношении погибшего

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Красноармейского районного суда Олег Богатырев принял решение вернуть прокурору уголовное дело в отношении Олега Сапрыкина, обвиненного в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть нескольких человек.

Это уголовное дело возбудили 3 июня 2020 г., когда в с. Высокое Пестравского района при устранении засора в канализационном коллекторе пансионата для инвалидов отравились метаном слесарь-сантехник, электрик, санитар и замдиректора Олег Сапрыкин, который, узнав о случившемся, бросился спасать людей и погиб.

Предварительное следствие назначило виновным Сапрыкина как временно исполнявшего на момент трагедии обязанности руководителя учреждения. Ему вменили бездействие в виде "непринятия мер по своевременному устранению выявленных в 2019 году неисправностей". Хотя, будучи заместителем директора, Сапрыкин не являлся первым руководителем учреждения.

По итогам первого судебного разбирательства 31 мая 2022 г. суд пришел к выводу о виновности Сапрыкина, после чего уголовное дело прекратили в связи со смертью осужденного.

С таким решением не согласилась защитник Сапрыкина. "Судом не установлена причинно-следственная связь между действиями или бездействием Сапрыкина О. В. и решением слесаря-сантехника, электрика и санитара по собственной инициативе спуститься в колодец, — указала в жалобе адвокат Александра Карномазова. — Показаниями очевидцев трагедии в суде было установлено, что Сапрыкин О. В. не давал какие-то указания по устранению засора на КНС и не посылал туда работников".

Прокурор Пестравского района также не согласился с постановлением суда, посчитав его незаконным и подлежащим отмене с направлением уголовного дела на новое рассмотрение.

В начале 2023 г. в областном суде апелляционная коллегия судей пришла к выводу, что в суде первой инстанции дело рассматривали с существенным нарушением прав потерпевших. Так, единственный выживший после трагедии сотрудник пансионата в качестве потерпевшего по делу привлечен не был. Апелляционная коллегия также указала, что Сапрыкин находился в прямом подчинении у руководителя ГБУ СО "Высокинский пансионат для инвалидов" Никиты Искрина (который в суде оказался в роли свидетеля). Именно директор пансионата обязан был своевременно обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, обеспечить безопасность и условия труда работников.

В результате обжалуемое постановление отменили и направили дело на новое судебное разбирательство.

В марте 2023 г. в Красноармейском районном суде (с. Пестравка) вновь приступили к рассмотрению дела, состоялось четыре заседания. Адвокат Александра Карномазова, добиваясь полного оправдания своего погибшего подзащитного, инициировала возвращение дела на доследование в органы следствия. По словам защитника, обвинение не потрудилось указать, в какое время Сапрыкиным была допущена вмененная преступная небрежность. А это важно, поскольку очевидно, что он не являлся постоянно действующим руководителем пансионата, а лишь во время отсутствия директора временно исполнял его обязанности".

Гособвинитель присоединился к ходатайству адвоката насчет доследования, с чем согласился суд, и председательствующий вернул дело прокурору для устранения препятствий к вынесению законного и справедливого приговора в отношении действительно виновных лиц, если таковых сможет установить следствие.

По мнению Александры Карномазовой, ее подзащитный совершил подвиг, пожертвовав своей жизнью ради спасения людей. Он не направлял своих сотрудников на КНС, они спустились туда по собственной инициативе, даже никого не предупредив об этом.

"Это огромное горе для его матери, жены и осиротевших маленьких детей, — прокомментировала решение суда адвокат Карномазова. — Нет ничего проще, чем сделать крайним стрелочником погибшего человека и списать на него ответственность за трагедию. Бытует мнение, что "мертвые сраму не имут", но, к счастью, закон наш не только разрешает судить мертвых, но дает возможность родственникам с помощью профессиональной защиты отстаивать честь и доброе имя погибшего".

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