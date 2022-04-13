В Самарской области погибшего мужчину судит за смерть трех человек в пансионате для инвалидов

Во вторник, 12 апреля, в Красноармейском районном суде Самарской области завершилось судебное следствие по делу о гибели трех сотрудников Высоковинского пансионата для инвалидов. В нарушении правил охраны труда обвиняют бывшего замдиректора учреждения Олега Сапрыкина.
На прениях выяснилось, что мнения участников процесса разделились. Гособвинитель настаивает на прекращении уголовного дела из-за смерти обвиняемого, а потерпевшие желают вернуть дело прокурору, чтобы привлечь к ответственности "истинного виновника трагедии", которым, по их мнению, является директор пансионата Никита Искрин. Адвокат обвиняемого Александра Карномазова настаивает на оправдании подзащитного.
Напомним, 3 июня 2020 г. в с. Высокое Пестравского района при устранении засора в канализационном коллекторе погибли, отравившись метаном, 69-летний слесарь-сантехник пансионата Александр Щукин, электрик Вычегжанин и замдиректора Олег Сапрыкин, попытавшийся помочь своим подчиненным. Также в больницу с асфиксией и последовавшим инфарктом попал санитар Давыдкин, которого удалось спасти.
В тот же вечер было возбуждено уголовное дело. Виновными следствие назначило сантехника и заместителя директора. Однако адвокат вдовы Авугалып Айтасов добился прекращения уголовного преследования покойного Щукина, а погибший Сапрыкин "оказался" на скамье подсудимых, потому что в тот роковой день исполнял обязанности руководителя учреждения.
Из выступлений участников процесса стало известно, что ранее на так называемом коллекторе уже были случаи легкого отравления газами, однако руководство пансионата не приняло мер для закупки изолирующих противогазов и прочих средств защиты, необходимых для таких работ.
Многие годы канализационно-насосная станция, представляющая из себя выгребную яму, оборудованную насосом для откачки содержимого с последующим вывозом, находится в аварийном состоянии.
Незадолго до трагических событий кирпичную будку над коллектором обшили сайдингом, но не оборудовали эту КНС ни освещением, ни вентиляцией. Как отметила адвокат Карномазова, на объекте повышенной опасности не было даже замка и таблички, извещающей о возможном наличии ядовитых газов.
За выявленные нарушения контролирующие органы оштрафовали учреждение, где погибли трое мужчин, на 400 тыс. рублей. А вдовам на похороны руководство учреждения выделило по 10 тыс. рублей. Директор же Истрин продолжает руководить учреждением и жаловаться на недостаточное финансирование.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.