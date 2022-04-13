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Суды Происшествия

В Самарской области погибшего мужчину судит за смерть трех человек в пансионате для инвалидов

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 апреля, в Красноармейском районном суде Самарской области завершилось судебное следствие по делу о гибели трех сотрудников Высоковинского пансионата для инвалидов. В нарушении правил охраны труда обвиняют бывшего замдиректора учреждения Олега Сапрыкина.

На прениях выяснилось, что мнения участников процесса разделились. Гособвинитель настаивает на прекращении уголовного дела из-за смерти обвиняемого, а потерпевшие желают вернуть дело прокурору, чтобы привлечь к ответственности "истинного виновника трагедии", которым, по их мнению, является директор пансионата Никита Искрин. Адвокат обвиняемого Александра Карномазова настаивает на оправдании подзащитного.

Напомним, 3 июня 2020 г. в с. Высокое Пестравского района при устранении засора в канализационном коллекторе погибли, отравившись метаном, 69-летний слесарь-сантехник пансионата Александр Щукин, электрик Вычегжанин и замдиректора Олег Сапрыкин, попытавшийся помочь своим подчиненным. Также в больницу с асфиксией и последовавшим инфарктом попал санитар Давыдкин, которого удалось спасти.

В тот же вечер было возбуждено уголовное дело. Виновными следствие назначило сантехника и заместителя директора. Однако адвокат вдовы Авугалып Айтасов добился прекращения уголовного преследования покойного Щукина, а погибший Сапрыкин "оказался" на скамье подсудимых, потому что в тот роковой день исполнял обязанности руководителя учреждения.

Из выступлений участников процесса стало известно, что ранее на так называемом коллекторе уже были случаи легкого отравления газами, однако руководство пансионата не приняло мер для закупки изолирующих противогазов и прочих средств защиты, необходимых для таких работ.

Многие годы канализационно-насосная станция, представляющая из себя выгребную яму, оборудованную насосом для откачки содержимого с последующим вывозом, находится в аварийном состоянии.

Незадолго до трагических событий кирпичную будку над коллектором обшили сайдингом, но не оборудовали эту КНС ни освещением, ни вентиляцией. Как отметила адвокат Карномазова, на объекте повышенной опасности не было даже замка и таблички, извещающей о возможном наличии ядовитых газов.

За выявленные нарушения контролирующие органы оштрафовали учреждение, где погибли трое мужчин, на 400 тыс. рублей. А вдовам на похороны руководство учреждения выделило по 10 тыс. рублей. Директор же Истрин продолжает руководить учреждением и жаловаться на недостаточное финансирование.

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