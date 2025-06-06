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Суды Происшествия

Трое тольяттинцев организовывали для мигрантов фиктивные браки и усыновления

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный троим жителям Тольятти, которых ранее признали виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное УФСБ.

36-летний Артак Галстян, 46-летняя Ирина Бабушкина и 42-летний Шухратджон Мирзоев помогали иностранцам легализоваться в РФ при помощи фиктивных браков и фиктивного усыновления. Затем мигранты на основании этого получали гражданство.

Центральный районный суд Тольятти приговорил троицу к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима.

Теперь областной суд рассмотрел жалобу на этот приговор, но не стал его менять.

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