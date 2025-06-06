Самарец подрабатывал курьером у мошенников и получил 3,5 лет колонии

Кировский районный суд Самары вынес приговор 27-летнему местному жителю, которого признали виновным в участии в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина был участником телефонного мошенничества. Злоумышленники звонили на случайные номера. Если трубку брали пенсионеры, им рассказывали о ДТП, в которое якобы попал близкий человек, и предлагали заплатить, чтобы помочь избежать уголовной ответственности.
Самарец же выступал курьером, который забирал деньги у жертв. Так, 86-летний мужчина лишился 3 млн рублей.
Суд приговорил обвиняемого к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
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