Самарец подрабатывал курьером у мошенников и получил 3,5 лет колонии

Кировский районный суд Самары вынес приговор 27-летнему местному жителю, которого признали виновным в участии в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина был участником телефонного мошенничества. Злоумышленники звонили на случайные номера. Если трубку брали пенсионеры, им рассказывали о ДТП, в которое якобы попал близкий человек, и предлагали заплатить, чтобы помочь избежать уголовной ответственности.

Самарец же выступал курьером, который забирал деньги у жертв. Так, 86-летний мужчина лишился 3 млн рублей.

Суд приговорил обвиняемого к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.