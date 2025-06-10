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Суды Происшествия

В Самаре оправдали охранника, обвиненного в смерти "воришки"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Кировского района Самары вынес оправдательный приговор в отношении Алексея Колокольцева. Мужчина работал в службе безопасности сетевого магазина и подпал под следствие по обвинению в смерти предполагаемого грабителя.

Как следует из приговора суда, Колокольцев во время рабочего дня заподозрил одного из посетителей в хищении товара с витрин. Далее Колокольцев отправился разобраться с этим вопросом. По версии следствия, охранник нанес удары "воришке", отчего тот позже скончался. При этом, сторона защиты представила аргументы в пользу своей версии: "воришку" побили еще до визита в этот магазин, а уходя после встречи с Колокольцевым, он пытался "прибрать" что-то еще. Родственники погибшего также заявили иск более чем на два миллиона в качестве компенсации морального вреда, похорон и обращения к психологу за 14 тысяч к Колокольцеву и торговому дому. Судили Колокольцева присяжные по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). В итоге Колокольцева оправдали, в исках отказали. 

Как рассказал адвокат Колокольцева Дмитрий Леонтьев, за оправданным мужчиной теперь признано право на реабилитацию и разъяснено, что он может обратиться с требованием о возмещении вреда, связанного с уголовным преследованием. 

Гид потребителя

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