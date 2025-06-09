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Суды Происшествия

В Самаре бывшего заводчанина оштрафовали на 5 млн рублей за взятки

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор экс-инженеру по техническому надзору АО "КНПЗ". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Мужчину признали виновным в совершении нескольких преступлений по статьям "Коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере", "Коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия и бездействия, в крупном размере". Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2018 года по 2024 год осужденный неоднократно получал от представителей организаций деньги в качестве коммерческого подкупа за незаконный беспрепятственный пропуск на территорию завода (АО "КНПЗ") грузовой техники вне графика, без установленного осмотра, а также при наличии технических неисправностей. Всего им было получено более 1,9 млн рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Незаконная деятельность осужденного была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов рублей.

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