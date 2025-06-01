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Суды Происшествия

За кражу из самарского магазина молодой рецидивист получил год исправительных работ и штраф

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летом прошлого года в полицию Волжского района обратилась работник одного из сетевых магазинов. Женщина пояснила, что при просмотре записи с камеры наблюдения увидела момент совершенного хищения товара. При проведении ревизии выяснилось, что ущерб составил более 7,7 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 19-летний местный житель. В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления мужчина признал вину в совершении кражи.

По его словам, у него не было  денг и он решил украсть из магазина продукты. Потом продал их прохожим.

Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража", уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Волжский районный суд Самарской области, с учетом всех обстоятельств дела, назначил 19-летнему самарцу наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно, со штрафом в размере 75 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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