За кражу из самарского магазина молодой рецидивист получил год исправительных работ и штраф

Летом прошлого года в полицию Волжского района обратилась работник одного из сетевых магазинов. Женщина пояснила, что при просмотре записи с камеры наблюдения увидела момент совершенного хищения товара. При проведении ревизии выяснилось, что ущерб составил более 7,7 тыс. рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 19-летний местный житель. В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления мужчина признал вину в совершении кражи.
По его словам, у него не было денг и он решил украсть из магазина продукты. Потом продал их прохожим.
Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража", уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Волжский районный суд Самарской области, с учетом всех обстоятельств дела, назначил 19-летнему самарцу наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно, со штрафом в размере 75 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...