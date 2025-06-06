"Общественнику" Владимиру Игнатьеву "расхотелось" выходить из колонии

Судья Красноярского районного суда Светлана Селякова на этой неделе должна была рассмотреть ходатайства "общественника" Владимира Игнатьева и его товарища Игоря Александрова о замене наказания на более легкое. Информация отображена на сайте суда.

"5 июня Красноярским районным судом Самарской области рассмотрены ходатайства осужденных Игнатьева В. В. и Александрова И. В. о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. В связи с отзывом ходатайств заявителями, производство по ним судом было прекращено", — сообщила пресс-служба суда.

Как напомнили в суде, ранее, 14 февраля 2025 г., Красноярский райсуд рассмотрел уголовное дело по обвинению Игнатьева и Александрова по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Было назначено окончательное наказание — четыре года и два месяца и четыре года, соответственно, с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом 100 тыс. руб. каждому. 7 мая 2025 г. приговор вступил в законную силу.

Как уже сообщал Волга Ньюс, официально был опубликован предыдущий приговор фигурантов от 12 апреля 2024 года. Согласно ему, Игнатьев и Александров решили совершить мошенничество. А именно, они около магазина ритуальных услуг встретились с мужчиной и наврали ему, что являются представителями конкурентов и хотят принять участие в аукционе на право приобретения земли. Они также сказали, что откажутся от аукциона, если мужчина заплатит 200 тыс. рублей. Потерпевший поверил и подумал, что единственной возможностью победить в аукционе будет заплатить "конкурентам". Он перечислил часть денег (20 тыс.) на банковскую карту Игнатьева, а дальше обратился в правоохранительные органы.

Кроме того, согласно тому же приговору от 12 апреля 2024 г., Игнатьев и Александров совершили вымогательство. Суть его сводилась к следующему. Подельники сидели в Toyota недалеко от незаконной свалки в 1200 м от Красноярского кольца. Дальше они увидели, как КамАЗ въехал на территорию свалки и выгрузил бытовые отходы. После этого Александров на Toyota остановился напротив КамАЗа, заблокировав дорогу. Игнатьев вышел, "взяв из указанного автомобиля предмет, похожий на пистолет". Направив пистолет (или предмет на него похожий) на выгрузившего отходы мужчину, он потребовал 5 тыс. рублей.

"Игнатьев высказал угрозы повреждения КамАЗа, на котором приехал потерпевший, в случае отказа выполнять их требования", — указано в приговоре суда.

В опубликованных судом материалах также отмечается, что подсудимые вины не признавали, а Игнатьев сказал, что ранее являлся помощником депутата, активно занимался общественно-политической деятельностью.

"2018 год был объявлен годом борьбы за экологию. В связи с этим по вопросам несанкционированных свалок он неоднократно готовил обращения в правоохранительные органы и администрацию. Одной из несанкционированных свалок являлась свалка, расположенная на границе с. Красный Яр, недалеко от кольцевой развязки дороги сообщением Самара — Уфа. В силу близости свалки к месту его проживания, где он уже ощущал ее негативное воздействие в виде зловония, задымления близлежащей территории, он стал изучать проблемы, связанные с ней, вести действия по прекращению ее работы. Значимых результатов это не давало, мусор продолжали выбрасывать. За счет собственных средств он нанял уборочную технику, и свалка зачистили. Временно это решило проблему, местность стала выглядеть чище. Но мусор продолжали привозить на свалку. За уборку мусора на свалке он собирал с водителей по 500 рублей", — указано в объяснениях Игнатьева.

Кроме того, Игнатьев утверждал, что его травматический пистолет лежал в машине и он его не доставал.

"Игнатьев не отрицал, что потребовал с потерпевшего 5 тыс. руб., однако предназначались они для оплаты найма техники для уборки вываленного мусора. Также подсудимый не отрицал, что в тот день при нем был травматический пистолет, который он всегда держит при себе в целях безопасности. Подсудимый Игнатьев показал, что на прослушанной в судебном заседании аудиозаписи действительно присутствует его голос. Подсудимый пояснил, что для выгрузки мусора требовалось предварительно позвонить им для согласования места выгрузки", — отражено в приговоре.

Пока правоохранители и судебные инстанции разбирались в тонкостях этих историй, Игнатьева и Александрова задержали сотрудники ФСБ и уголовного розыска по подозрению еще в одном преступлении. Силовики предполагали, что "активисты" могли вымогать деньги у коммерсантов за то, что не будут публиковать на них "компромат". Причем, по одной из версий, один из активистов мог приходить к коммерсантам и предъявлять претензии, а затем являлся второй и говорил, что знаком с первым и все уладит.

Ранее в СМИ и блогах Игнатьева называли "общественником" (возможно, за публикации в соцсетях) и даже "помощником депутата Самарской губернской думы".