Экс-помощнику депутата Владимиру Игнатьеву и его подельнику вынесли второй приговор

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор "общественнику" Владимиру Игнатьеву и его товарищу Игорю Александрову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") и назначили каждому по два года лишения свободы со штрафом в 100 тыс. рублей", — уточнили в пресс-службе суда.

Это наказание будет добавлено к наказанию по приговору Красноярского районного суда Самарской области от 12 апреля 2024 года.

"Окончательно по совокупности преступлений назначить Игорю Александрову четыре года лишения свободы, со штрафом 100 тыс. рублей. Владимиру Игнатьеву назначить наказание четыре года и два месяца лишения свободы, со штрафом 100 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", — уточнили в пресс-службе Красноярского районного суда.

На сайте суда также официально опубликован приговор от 12 апреля 2024 года. Согласно ему, Игнатьев и Александров решили совершить мошенничество. А именно, они около магазина ритуальных услуг встретились с мужчиной и сообщили ему ложные сведения о том, что являются представителями конкурентов, желающими принять участие в аукционе на право приобретения земельного участка. Они также сказали, что откажутся от аукциона, если им этот мужчина заплатит 200 тыс. рублей. Потерпевший поверил и подумал, что единственной возможностью победить в аукционе будет заплатить "конкурентам". Он перечислил часть денег (20 тыс.) на банковскую карту Игнатьева. Дальше мужчина обратился в правоохранительные органы.

Кроме того, согласно тому же приговору от 12 апреля 2024 г., Игнатьев и Александров совершили вымогательство. Суть его сводилась к следующему. Подельники сидели в Toyota недалеко от незаконной свалки в 1200 м от Красноярского кольца. Дальше они увидели, как КамАЗ въехал на территорию свалки и выгрузил бытовые отходы. После этого Александров на Toyota остановил автомобиль напротив КамАЗа, заблокировав дорогу. Дальше Игнатьев вышел, "взяв из указанного автомобиля предмет, похожий на пистолет". Направив пистолет (или предмет на него похожий) на выгрузившего отходы мужчину, он потребовал 5 тыс. рублей.

"Игнатьев высказал угрозы повреждения автомобиля КамАЗ, на котором приехал потерпевший, в случае отказа выполнять их требования", — указано в приговоре суда.

В опубликованных судом материалах также отмечается, что подсудимые вину не признавали, а Игнатьев сказал, что ранее являлся помощником депутата, активно занимался общественно-политической деятельностью.

"2018 год был объявлен годом борьбы за экологию. В связи с чем по вопросам несанкционированных свалок он неоднократно готовил обращения в правоохранительные органы и администрацию. Одной из несанкционированных свалок являлась свалка, расположенная на границе с. Красный Яр, недалеко от кольцевой развязки дороги сообщением Самара — Уфа. В силу близости свалки к месту его проживания, где он уже ощущал ее негативное воздействие в виде зловония, задымления близлежащей территории, он стал изучать проблемы, связанные с ней, вести работу по прекращению ее работы. Значимых результатов это не давало, мусор продолжали выбрасывать. За счет собственных средств им была нанята уборочная техника и свалка локализована путем зачистки территории. Временно это решило проблему, и местность стала выглядеть чище. Но мусор продолжали привозить на свалку. За уборку мусора на свалке, он собирал с водителей по 500 рублей", — указано, в частности, в объяснениях Игнатьева.

Кроме того, Игнатьев утверждал, что его травматический пистолет лежал в машине и он его не доставал.

"Игнатьев не отрицал, что потребовал с потерпевшего 5 тыс. руб., однако предназначались они для оплаты найма техники для уборки вываленного мусора. Также подсудимый не отрицал, что в тот день при нем был травматический пистолет, который он всегда держит при себе в целях безопасности. Подсудимый Игнатьев показал, что на прослушанной в судебном заседании аудиозаписи действительно присутствует его голос. Подсудимый пояснил, что для выгрузки мусора требовалось предварительно позвонить им для согласования места выгрузки", — отражено в приговоре.

И пока правоохранители и судебные инстанции разбирались в тонкостях этих историй, Игнатьева и Александрова задержали сотрудники ФСБ и уголовного розыска по подозрению в еще одном преступлении. Силовики предполагали, что "активисты" могли вымогать деньги у коммерсантов за то, что не будут публиковать на них "компромат". Причем, по одной из версий, один из активистов мог приходить к коммерсантам и предъявлять претензии, а затем являлся второй и говорил, что знаком с первым и все уладит.