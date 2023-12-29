Просчитались, но где: общественник Владимир Игнатьев с товарищем встретят Новый год в СИЗО

Суд Красноярского района Самарской области по ходатайству следствия отправил под стражу известного в регионе активиста Владимира Игнатьева и его товарища Игоря Александрова. Обвинения им предъявляют по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц по предварительному сговору").

"Их заключили под стражу на два месяца", - рассказали в пресс-службе суда Красноярского района.

Напомним, Игнатьева и Александрова задержали сотрудники ФСБ и Уголовного розыска. По предварительной версии силовиков, они могли вымогать деньги у коммерсантов за то, что не будут публиковать на них "компромат". Причем, по одной из версий, один из активистов мог приходить к коммерсантам и предъявлять претензии, а затем являлся второй и говорил, что знаком с первым и все уладит.

Ранее Игнатьева и его знакомого Игоря Александрова уже обвиняли в вымогательстве и покушении на мошенничество. Тогда дело дошло до суда.

По первому эпизоду им вменили в вину сбор 164 тыс. руб. с коммерсантов, сваливавших мусор на несанкционированной свалке около с. Красный Яр; по второму - попытку получить 5 тыс. руб. с водителя КамАЗа, выгрузившего мусор также на незаконной свалке. Впоследствии сообщалось о появлении нового эпизода - по версии следствия, Игнатьев и Александров получили 200 тыс. руб. от потерпевшего за отказ от участия в аукционе на право приобретения земельного участка.

Ранее в регионе также судили за вымогательство дочь экс-главы города Виктора Тархова Людмилу. В итоге ее отправили за решетку на семь лет.