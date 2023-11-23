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Суды Происшествия

Зампред Самарской губдумы и дочь экс-мэра Самары снова судятся

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 ноября, суд Ленинского района Самары зарегистрировал гражданский иск о возмещении вреда заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева к дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова, Людмиле Тарховой. Милеев требует с Тарховой 10 млн рублей.

Напомним, по версии следствия, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова вымогала 200 млн руб. у заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева. Предположительно, женщина угрожала Милееву, что предаст гласности сведения о нем, которые считала компроматом. Сама Людмила Тархова не признавала вины и утверждала, что просила 200 млн руб. в качестве возврата долга ее отцу — Милеев якобы занимал деньги, но расписок с него не брали. Гарантом возврата долга будто бы выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.

В суде озвучили и записи переговоров Тарховой и Милеева. Из них следует, будто Тархова упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но до того желают "заработать". Судя по записям, Милеев говорит, что готов встретиться с "дяденьками из ФСБ". На что Тархова отвечает, что для начала им надо передать хотя бы 5 млн рублей. В конце концов Александр Милеев обратился в настоящую ФСБ. Суд Ленинского района Самары приговорил Тархову к семи годам колонии общего режима. Под стражу женщину взяли сразу в зале суда. Оспорить это решение в апелляции не получилось. С приговором согласился и кассационный суд.

В период судебного процесса Александр Милеев говорил, что он очень страдал от происходящего, даже стал заикаться, а по его телу пошли пятна.

"Я собирался баллотироваться в Государственную думу, но мне угрожали. После того, что со мной сделали, я не стал выдвигаться на выборы в Госдуму", — рассказал он в суде.

В итоге Милеев заявил гражданский иск к Тарховой на 10 млн руб. в счет возмещения морального вреда. При рассмотрении уголовного дела иск удовлетворили, но кассационная инстанция, по ходатайству прокуратуры, направила его на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

22 ноября иск зарегистрировал суд Ленинского района Самары. Дату рассмотрения должны назначить в ближайшее время. Как уточнил 23 ноября адвокат Милеева, Сергей Давидян, требования в иске остались прежними.

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