Суд решил судьбу иска зампреда Самарской губдумы к Людмиле Тарховой

Иск заместителя председателя Самарской губдумы Александра Милеева к Людмиле Тарховой на 10 млн руб. не удовлетворили. Информацию подтвердили участники процесса и представители суда Ленинского района Самары.

Напомним, по версии следствия, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова вымогала 200 млн руб. у Александра Милеева. Предположительно, она угрожала Милееву предать гласности некие сведения о нем, которые считала компроматом. Сама Людмила Тархова не признавала вины и утверждала, что просила 200 млн руб. в качестве возврата долга ее отцу - Милеев якобы занимал деньги, но расписок с него не брали. Гарантом возврата долга будто бы выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.

В суде озвучили и записи переговоров Тарховой и Милеева. В итоге на этой неделе суд Ленинского района Самары приговорил Тархову к семи годам колонии общего режима, постановил взять под стражу, а также зачесть наказание, проведенное под домашним арестом. Адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов сразу после оглашения вердикта сообщил, что, вероятно, его будет обжаловать.

Во время судебного процесса Александр Милеев заявлял к Людмиле Тарховой иск на 10 млн рублей. - в качестве компенсации морального ущерба. В итоге в удовлетворении иска отказали. Впрочем, не исключено, что иск такого рода может быть подан уже в рамках гражданского судопроизводства.