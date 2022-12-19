Людмилу Тархову приговорили к семи годам колонии

В понедельник, 19 декабря, Ленинский районный суд Самары вынес приговор Людмиле Тарховой, которую обвиняли в вымогательстве.

Напомним, по версии следствия, Тархова вымогала 200 млн руб. у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева. Предположительно, она угрожала Милееву предать гласности некие сведения о нем, которые считала компроматом.

Сама Людмила Тархова не признает вины и утверждает, что просила 200 млн руб. в качестве возврата долга ее отцу - Милеев якобы занимал деньги, но расписок с него не брали. Гарантом возврата долга будто бы выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.

Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима, постановил взять под стражу, а также зачесть наказание, проведенное под домашним арестом.

Адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов сообщил корреспонденту Волга Ньюс, что приговор ими, вероятно, будет обжаловаться.