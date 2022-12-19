Людмилу Тархову приговорили к семи годам колонии

В понедельник, 19 декабря, Ленинский районный суд Самары вынес приговор Людмиле Тарховой, которую обвиняли в вымогательстве.
Напомним, по версии следствия, Тархова вымогала 200 млн руб. у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева. Предположительно, она угрожала Милееву предать гласности некие сведения о нем, которые считала компроматом.
Сама Людмила Тархова не признает вины и утверждает, что просила 200 млн руб. в качестве возврата долга ее отцу - Милеев якобы занимал деньги, но расписок с него не брали. Гарантом возврата долга будто бы выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.
Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима, постановил взять под стражу, а также зачесть наказание, проведенное под домашним арестом.
Адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов сообщил корреспонденту Волга Ньюс, что приговор ими, вероятно, будет обжаловаться.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.