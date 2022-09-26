"Отдали два чемодана денег": в суде рассказали, как задерживали дочь экс-мэра Самары

В понедельник, 26 сентября, в суде Ленинского района Самары огласили подробности уголовного дела дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмилы. Ее обвиняют в вымогательстве 200 млн руб. у заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева.
Напомним, по версии следствия, Тархова угрожала Милееву, что обнародует о нем некие сведения, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Будто бы Милеев занимал деньги, но расписок с него не брали.
"Встречи Милеева и Тарховой проходили в гостиничном комплексе "Европа" на ул. Галактионовской, 171. Тархова угрожала распространить сведения, порочащие Милеева, в СМИ и соцсетях. Она знала, что это негативно отразится на его политической карьере и взаимоотношениях с властями региона", - рассказал версию следствия суду гособвинитель.
Как пояснил прокурор, в материалах дела есть заявление Милеева в УФСБ по Самарской области и согласие депутата на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Далее, как следует из материалов дела, Тархова получила 200 млн руб. в рамках оперативного эксперимента - это были два чемодана денег.
Кроме того, в суде были озвучены расшифровки аудиозаписей разговоров Милеева и Тарховой. Из них следует, будто Тархова упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но до того желают заработать. Судя по записям, Милеев говорит, что готов встретиться с "дяденьками из ФСБ". На что Тархова отвечает, что для начала им надо передать хотя бы 5 млн рублей.
"Ну что тебе, жалко что ли?" - говорит женщина.
В том же разговоре Тархова передает Милееву, что кто-то беспокоится, что он (Милеев) "плохо поступил с Меркушкиным" (такая же фамилия у одного из экс-губернаторов Самарской области). Следующая аудиозапись сделана уже на встрече Тарховой, Милеева и некоего Михаила Гренадерова. Последнего Тархова представила как "капитана ГРУ". Милеев спрашивает у Гренадерова, какие ему дадут гарантии.
"Вы какие такие гарантии хотите? Вам расписку написать? Гарантии только такие, что я лично с вами в Самаре встречаюсь", - отвечает человек, которого представили как Гренадерова.
Далее Тархова еще раз произносит: "Это Михаил Гренадеров, он ГРУшник".
Милеев замечает: "Ну это мы не обсуждали. Ты мне говорила, что будет кто-то из действующих сотрудников ФСБ".
Тархова переспрашивает, нужно ли привести кого-то из действующих сотрудников ФСБ, на что Милеев отвечает, что не знает и просто хочет гарантий.
Судя по дальнейшему диалогу, Милеев сомневается, что за делами дочери экс-мэра Самары стоят настоящие сотрудники ФСБ. А позже зампред Самарской губернской думы обращается с заявлением в настоящее УФСБ по Самарской области.
На одной из записей речь идет также о неких акциях предприятия, которые кто-то хочет получить. В диалоге также всплывает фраза: "Они бегают к Станкевичу" (кстати, такая фамилия была у одного местного кандидата в депутаты, но о ком идет речь в этот раз - не уточняется).
Напомним, в тот же день было озвучено, что Людмила Тархова говорила о необходимости помощи Милеева для получения лицензии предприятию "Новитрек".
Остальные беседы и другие доказательства по делу предполагается исследовать в ближайших заседаниях.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.