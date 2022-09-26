"Отдали два чемодана денег": в суде рассказали, как задерживали дочь экс-мэра Самары

В понедельник, 26 сентября, в суде Ленинского района Самары огласили подробности уголовного дела дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмилы. Ее обвиняют в вымогательстве 200 млн руб. у заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева.

Напомним, по версии следствия, Тархова угрожала Милееву, что обнародует о нем некие сведения, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вины не признает и утверждает, якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Будто бы Милеев занимал деньги, но расписок с него не брали.

"Встречи Милеева и Тарховой проходили в гостиничном комплексе "Европа" на ул. Галактионовской, 171. Тархова угрожала распространить сведения, порочащие Милеева, в СМИ и соцсетях. Она знала, что это негативно отразится на его политической карьере и взаимоотношениях с властями региона", - рассказал версию следствия суду гособвинитель.

Как пояснил прокурор, в материалах дела есть заявление Милеева в УФСБ по Самарской области и согласие депутата на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Далее, как следует из материалов дела, Тархова получила 200 млн руб. в рамках оперативного эксперимента - это были два чемодана денег.

Кроме того, в суде были озвучены расшифровки аудиозаписей разговоров Милеева и Тарховой. Из них следует, будто Тархова упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но до того желают заработать. Судя по записям, Милеев говорит, что готов встретиться с "дяденьками из ФСБ". На что Тархова отвечает, что для начала им надо передать хотя бы 5 млн рублей.

"Ну что тебе, жалко что ли?" - говорит женщина.

В том же разговоре Тархова передает Милееву, что кто-то беспокоится, что он (Милеев) "плохо поступил с Меркушкиным" (такая же фамилия у одного из экс-губернаторов Самарской области). Следующая аудиозапись сделана уже на встрече Тарховой, Милеева и некоего Михаила Гренадерова. Последнего Тархова представила как "капитана ГРУ". Милеев спрашивает у Гренадерова, какие ему дадут гарантии.

"Вы какие такие гарантии хотите? Вам расписку написать? Гарантии только такие, что я лично с вами в Самаре встречаюсь", - отвечает человек, которого представили как Гренадерова.

Далее Тархова еще раз произносит: "Это Михаил Гренадеров, он ГРУшник".

Милеев замечает: "Ну это мы не обсуждали. Ты мне говорила, что будет кто-то из действующих сотрудников ФСБ".

Тархова переспрашивает, нужно ли привести кого-то из действующих сотрудников ФСБ, на что Милеев отвечает, что не знает и просто хочет гарантий.

Судя по дальнейшему диалогу, Милеев сомневается, что за делами дочери экс-мэра Самары стоят настоящие сотрудники ФСБ. А позже зампред Самарской губернской думы обращается с заявлением в настоящее УФСБ по Самарской области.

На одной из записей речь идет также о неких акциях предприятия, которые кто-то хочет получить. В диалоге также всплывает фраза: "Они бегают к Станкевичу" (кстати, такая фамилия была у одного местного кандидата в депутаты, но о ком идет речь в этот раз - не уточняется).

Напомним, в тот же день было озвучено, что Людмила Тархова говорила о необходимости помощи Милеева для получения лицензии предприятию "Новитрек".

Остальные беседы и другие доказательства по делу предполагается исследовать в ближайших заседаниях.